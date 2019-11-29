«Динамо» в меншості програло на 96-й хвилині проти «Мальме» (відео)



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Кияни не втримали переможний рахунок по ходу поєдинку УЄФА

Кияни значно погіршили шанси на вихід з групи в Лізі Європи

«Мальме» (Швеція) – «Динамо» (Київ, Україна) – 4:3

Голи: 1:0 – Бенгтссон (2). 1:1 – Миколенко (18). 1:2 – Циганков (39). 2:2 – Розенберг (48). 3:2 – Ракіп (57). 3:3 – Вербич (77). 4:3 – Розенберг (90+5)

«Мальме»: Далін, Розенберг, Сафарі, Бенгтссон, Нільсен, Ларсон (Молінс, 79), Рієкс, Траустасон, Бонке (Ракіп, 46), Баширу, Бергет. Тренер – Уве Реслер.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Кендзьора, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Шепелєв (Шапаренко, 71), Вербич, Бєсєдін, Циганков. Тренер – Олексій Михайличенко.

Попередження: Баширу (76) – Шепелєв (20), Шабанов (24), Сидорчук (36, 65), Вербич (70), Шапаренко (90), Бєсєдін (90+3), Михайличенко (90+5)

Вилучення: Сидорчук (65)

Суддя: П. Краловец (Чехія)

28 листопада. Мальме

За словами тренера киян Олексія Михайличенка до Швеції команда поїхала атакувати та перемагати. Однак уже з самого початку виникли проблеми.

Уже з другої хвилини гостям довелося відіграватися. Перший же кутовий господарів завершився влучним ударом Бенгтссона.

Однак невпевнена гра захисту на початку не знітила гостей. Кияни поступово прибрали під свій контроль перебіг гри. Чимала кількість небезпечних моментів згодом переросла в якість, коли Миколенко влучно замкнув простріл Буяльського.

Кияни продовжували досить впевнено контролювати м’яч. Під кінець першої половини Буяльський уже зліва прострілив на Циганкова, який без шансів для суперника розстріляв ворота.

А ще кілька відмінних нагод змарнував Вербич.

По перерві у «Динамо» знову з’явилися проблеми. Гра поновилася з голу Розенберга.

Однак цього разу гості відчули удар, попливли. На відміну від першого тайму, після другого пропущеного швидкого м’яча гра динамівців відчутно розладналася.

Як результат, о одній з атак Ракіп потужним ударом під поперечину знову вивів господарів вперед.

Кияни відверто втратили психологічну рівновагу. Яскравим свідченням чому стало друге попередження капітану Сидорчуку, яке залишило «Динамо» в меншості.

Згадалися змарновані Вербичем моменти в першому таймі. Той відчув усю відповідальність моменту і таки забив.

Втім на цьому драма не завершилася. Шведи таки перемогли. Уже на шостій хвилині компенсованого часу четвертий м’яч забив Розенберг, який впродовж поєдинку награв не на одне попередження, але жодного так і не отримав.

У заключному матчі «Динамо» грає 12 грудня в Києві проти швейцарського «Лугано». «Копенгаген» зустрінеться вдома з «Мальме». У наступний раунди кияни можуть вийти лише за умови своєї перемоги та одночасно перемоги данців.