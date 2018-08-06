«Динамо» в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти з переможцем пари «Стандард» - «Аякс»



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Це станеться у випадку перемоги киян над празькою «Славією»

У понеділок, 6-го серпня, після жеребкування став відомий можливий суперник «Динамо» в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Якщо кияни в 3-му раунді пройдуть празьку «Славію», у вирішальному раунді вони зіграють з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».

Перший матч пройде на полі переможця пари «Стандард» - «Аякс».

Інший парою, на яку теоретично могло потрапити «Динамо» була ПАОК - «Спартак», проте в цьому сезоні, як і раніше, УЄФА розводить клуби з України і Росії.

Перший матч відбудеться у Празі на стадіоні «Еден Арена» у вівторок, 7 серпня, початок – о 20:30.

Матч-відповідь пройде в Києві на НСК «Олімпійський» у вівторок, 14 серпня, початок – о 19:30.

Джерело: ua.tribuna.com