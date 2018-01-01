«Динамо» відправилося на другий тренувальний збір в Іспанію
- Сьогодні, 12:11
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Пантича, Корзуна і Калитвинцева немає в списку гравців
У четвер, 1 лютого, київське «Динамо» вирушило на другий у цьому році зимовий тренувальний збір до іспанської Марбельї.
Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.
Головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич під час другого збору розраховуватиме на наступних виконавців:
Голкіпери: Бущан, Рудько, Маханьков
Захисники: Шабанов, Морозюк, Піварич, Бурда, Хачеріді, Миколенко, Кадар, Кендзьора, Самбрано
Півзахисники: Ротань, Вербич, Шепелєв, Циганков, Сидорчук, Гармаш, Гусєв, Гонсалес, Буяльський, Шапаренко, Смирний
Форварди: Мораес, Бєсєдін, Мбокані, Хльобас
Нагадаємо, на другому етапі підготовчих зборів «Динамо» проведе шість контрольних матчів.
А на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти грецького АЕКа, який відбудеться 15 лютого в Афінах, «біло-сині» вилетять напередодні самого поєдинку безпосередньо з Іспанії.