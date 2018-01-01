«Динамо» відправилося на другий тренувальний збір в Іспанію

Пантича, Корзуна і Калитвинцева немає в списку гравців

У четвер, 1 лютого, київське «Динамо» вирушило на другий у цьому році зимовий тренувальний збір до іспанської Марбельї. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич під час другого збору розраховуватиме на наступних виконавців: Голкіпери: Бущан, Рудько, Маханьков



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Фото: ФК Динамо

Пантича, Корзуна і Калитвинцева немає в списку гравців

У четвер, 1 лютого, київське «Динамо» вирушило на другий у цьому році зимовий тренувальний збір до іспанської Марбельї.

Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

Головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич під час другого збору розраховуватиме на наступних виконавців:

Голкіпери: Бущан, Рудько, Маханьков

Захисники: Шабанов, Морозюк, Піварич, Бурда, Хачеріді, Миколенко, Кадар, Кендзьора, Самбрано

Півзахисники: Ротань, Вербич, Шепелєв, Циганков, Сидорчук, Гармаш, Гусєв, Гонсалес, Буяльський, Шапаренко, Смирний

Форварди: Мораес, Бєсєдін, Мбокані, Хльобас

Нагадаємо, на другому етапі підготовчих зборів «Динамо» проведе шість контрольних матчів.

А на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти грецького АЕКа, який відбудеться 15 лютого в Афінах, «біло-сині» вилетять напередодні самого поєдинку безпосередньо з Іспанії.