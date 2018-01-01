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    «Динамо» відправилося на другий тренувальний збір в Іспанію

    Пантича, Корзуна і Калитвинцева немає в списку гравців
    У четвер, 1 лютого, київське «Динамо» вирушило на другий у цьому році зимовий тренувальний збір до іспанської Марбельї. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич під час другого збору розраховуватиме на наступних виконавців: Голкіпери: Бущан, Рудько, Маханьков
    • Сьогодні, 12:11
    • Розсилка
    Фото: ФК Динамо
    Фото: ФК Динамо

    Пантича, Корзуна і Калитвинцева немає в списку гравців

    У четвер, 1 лютого, київське «Динамо» вирушило на другий у цьому році зимовий тренувальний збір до іспанської Марбельї.

    Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

    Головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич під час другого збору розраховуватиме на наступних виконавців:

    Голкіпери: Бущан, Рудько, Маханьков

    Захисники: Шабанов, Морозюк, Піварич, Бурда, Хачеріді, Миколенко, Кадар, Кендзьора, Самбрано

    Півзахисники: Ротань, Вербич, Шепелєв, Циганков, Сидорчук, Гармаш, Гусєв, Гонсалес, Буяльський, Шапаренко, Смирний

    Форварди: Мораес, Бєсєдін, Мбокані, Хльобас

    Нагадаємо, на другому етапі підготовчих зборів «Динамо» проведе шість контрольних матчів.

    А на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти грецького АЕКа, який відбудеться 15 лютого в Афінах, «біло-сині» вилетять напередодні самого поєдинку безпосередньо з Іспанії.

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