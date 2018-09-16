«Динамо» втратило очки у виїзному матчі з «Зорею» (відео)



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Фото взяте з ресурсу ua-football.com

Підопічні Хацкевича пропустили першими проте зусиллями Сидорчука змогли врятувати поєдинок

У другому недільному матчі восьмого туру УПЛ «Зоря» у Запоріжжі поділила очки з «Динамо». Рахунок зустрічі1-1.

На 44-й хвилині Артем Громов повів лік голам у матчі, першим встигнувши на добиванні після дальнього удару Сіласа.

Відновити рівновагу «динамівцям» вдалося вже у другому таймі. Сергій Сидорчук зрівняв рахунок після розіграшу штрафного на 67-й хвилині . Півзахисник збірної України нневідпорно пробив з-за меж штрафного.

Чемпіонат України. Восьмий тур.

Зоря-Динамо 1-1

Відео голу Громова

Відео голу Сидорчука

Зоря - Динамо 1: 1

Голи: Громов, 44 - Сидорчук, 67

Зоря: Махарадзе - Караваєв, Вернидуб, Сваток, Чеберко - Сілас, Харатін - Кабаєв, Громов (Кочергін, 64), Хомченовський (Леонардо, 39) - Рафаель.

Динамо: Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Піварич - Сидорчук, Буяльський - Циганков, Шепелев (Дуелунд, 59), Вербич - Русин (Супряга, 72).

Попередження: Кабаєв, Сілас, Харатін - Буяльський, Шепелев, Циганков.

На 90 + 3-й хвилині був видалений Владислав Кабаєв (друге попередження).