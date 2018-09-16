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    «Динамо» втратило очки у виїзному матчі з «Зорею» (відео)

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    Фото взяте з ресурсу ua-football.com - «Динамо» втратило очки у виїзному матчі з «Зорею» (відео)
    Фото взяте з ресурсу ua-football.com

    Підопічні Хацкевича пропустили першими проте зусиллями Сидорчука змогли врятувати поєдинок

    У другому недільному матчі восьмого туру УПЛ «Зоря» у Запоріжжі поділила очки з «Динамо». Рахунок зустрічі1-1.

    На 44-й хвилині Артем Громов повів лік голам у матчі, першим встигнувши на добиванні після дальнього удару Сіласа.

    Відновити рівновагу «динамівцям» вдалося вже у другому таймі. Сергій Сидорчук зрівняв рахунок після розіграшу штрафного на 67-й хвилині . Півзахисник збірної України нневідпорно  пробив з-за меж штрафного.

    Чемпіонат України. Восьмий тур.

    Зоря-Динамо 1-1

    Відео голу Громова

    Відео голу Сидорчука

    Зоря - Динамо 1: 1

    Голи: Громов, 44 - Сидорчук, 67

    Зоря: Махарадзе - Караваєв, Вернидуб, Сваток, Чеберко - Сілас, Харатін - Кабаєв, Громов (Кочергін, 64), Хомченовський (Леонардо, 39) - Рафаель.

    Динамо: Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Піварич - Сидорчук, Буяльський - Циганков, Шепелев (Дуелунд, 59), Вербич - Русин (Супряга, 72).

    Попередження: Кабаєв, Сілас, Харатін - Буяльський, Шепелев, Циганков.

    На 90 + 3-й хвилині був видалений Владислав Кабаєв (друге попередження).

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