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    «Динамо» з цікавістю випробувало синтетичний газон в Астані

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    «Динамо» з цікавістю випробувало синтетичний газон в Астані
    Фото: ФК «Динамо»

    Кияни намагаються звикнути до штучного газону перед матчем Ліги Європи

    Після завершення регламентної прес-конференції, що передувала матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Астани», «динамівці» вийшли на смарагдовий газон «Астана-Арени».

    Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

    Футболісти із цікавістю ступали на штучну траву, дослухаючись до своїх відчуттів, а потім протягом кількох хвилин робили передачі один одному на різні відстані, аби відчути м’яч і його взаємодію з газоном.

    Окрім цього, протягом відведеного часу, коли представники ЗМІ могли спостерігати за тренуванням, «динамівці» зробили фітнес-вправи під керівництвом тренера з фізпідготовки, а також кілька бігових вправ.

    Усередині арени, незважаючи на мінусову температуру на вулиці, стовпчики термометрів показували комфортні +15. Тому на заняття гравці вийшли без звичних для цієї пори року рукавиць і теплих шарфів.

    Нагадаємо, що матч «Астана» – «Динамо» відбудеться у четвер, 29 листопада, на «Астана-Арені», початок – о 17:50 за київським часом (21:50 за місцевим).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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