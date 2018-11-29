«Динамо» з цікавістю випробувало синтетичний газон в Астані



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Фото: ФК «Динамо»

Кияни намагаються звикнути до штучного газону перед матчем Ліги Європи

Після завершення регламентної прес-конференції, що передувала матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Астани», «динамівці» вийшли на смарагдовий газон «Астана-Арени».

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Футболісти із цікавістю ступали на штучну траву, дослухаючись до своїх відчуттів, а потім протягом кількох хвилин робили передачі один одному на різні відстані, аби відчути м’яч і його взаємодію з газоном.

Окрім цього, протягом відведеного часу, коли представники ЗМІ могли спостерігати за тренуванням, «динамівці» зробили фітнес-вправи під керівництвом тренера з фізпідготовки, а також кілька бігових вправ.

Усередині арени, незважаючи на мінусову температуру на вулиці, стовпчики термометрів показували комфортні +15. Тому на заняття гравці вийшли без звичних для цієї пори року рукавиць і теплих шарфів.

Нагадаємо, що матч «Астана» – «Динамо» відбудеться у четвер, 29 листопада, на «Астана-Арені», початок – о 17:50 за київським часом (21:50 за місцевим).