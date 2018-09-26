«Динамо» заплатило близько 85 млн грн до бюджету України в 2017 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Динамо

Зокрема, близько 44 млн грн становлять податки, сплачені футболістами та персоналом «з іноземних доходів»

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) заплатив близько 85 млн грн до бюджету України за зобов'язаннями 2017 року.

Про це йдеться у відповіді на запит Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 13 серпня 2018 року, оприлюдненій на офіційному сайті клубу.

Зокрема, близько 44 млн грн становлять податки, сплачені футболістами та персоналом «з іноземних доходів».

Близько 14 млн грн становить плата за землю, 12 млн грн - єдиний соціальний внесок (ЄСВ), понад 10 млн грн - податок на доходи фізичних осіб, близько 2,5 млн грн - ПДВ, більше ніж 2 млн грн становили інші податки (транспортний, екологічний, податок на нерухомість, військовий збір, рентні платежі).

У відповіді ФК «Динамо» зазначено, що гравцям і персоналу команд клубу нараховується зарплата та винагорода (іноземний дохід). Сума отриманого іноземного доходу включається в загальний річний оподатковуваний дохід платника податків.

Одержувач такого доходу зобов'язаний до 1 травня року, що йде за звітним роком, надати річну податкову декларацію.

«Отримані доходи за 2017 рік гравці клубу відобразили в річній податковій декларації про майновий стан і доходи», - зазначили в клубі.

У ФК «Динамо» також пояснили, що іноземні доходи виплачували співробітникам клубу відповідно до контрактів із дочірньою компанією клубу Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, яка зареєстрована відповідно до законодавства України та Кіпру.

Як повідомлялося, на початку серпня ЗМІ стало відомо, що ДФС розпочала перевірку офіційної податкової звітності ФК «Динамо» (Київ).

Джерело: Інтерфакс-Україна