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    Діонтей Вайлдер відстояв свій титул у бою проти Тайсона Ф'юрі

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    Діонтей Вайлдер - Діонтей Вайлдер відстояв свій титул у бою проти Тайсона Ф'юрі
    Діонтей Вайлдер
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Ф'юрі двічі був у нокдауні проте зміг пройти усю дистанцію

    Американець Діонтей Вайлдер (40-0-1, 39 КО) захистив звання чемпіона світу за версією WBC у хевівейте (понад 90,7 кг) від зазіхань британця Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО). Бій завершився унічию. У стартовому раунді Вайлдер спробував зловити Ф'юрі зненацька наскоками, але діяв надто прогнозовано.

    Британець переважно ховався у клінчі. Наприкінці другого раунду чемпіон добре влучив у претендента, але той легко витримав удар. Ф'юрі багато блазнював, виглядав упевнено.

    До екватора він повністю пристосувався до Вайлдера, почав все впевненіше збирати раунди у свою скарбничку, але був покараний за зайву самовпевненість. У дев'ятому райунді Фьюрі догрався до нокдауну, але відновився і впевнено забрав наступний раунд.

    У фінальному раунді претендент знову побував не втримався на ногах, але продовжив сутичку. Два нокдауни не дали Ф'юрі можливості відібрати титул у Вайлдера. Вердикт суддів: 115: 111 (Уайлдер), 114: 110 (Ф'юрі) і 114: 114 (нічия).

    Джерело: vringe.com

    бокс WBC
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