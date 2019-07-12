Дискваліфікований чемпіон світу врятував потопаючого



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Філіппо Маньїні Washington Post

Італійський плавець Філіппо Маньїні без вагань кинувся рятувати потопаючого

Дискваліфікований на 4 роки за допінг дворазовий чемпіон світу з плавання Філіппо Маньїні з Італії врятував потопаючого на відпочинку в Сардинії, інформує BBC.

Тонув 45-річний гей Андреа Бенедетто, який плавав зі своїм чоловіком на надувному єдинорозі. Бенедетто впав з єдинорога в надто холодну воду, через що його ноги звели судоми.

«Я просто зробив те, що мав зробити», - прокоментував вчинок Маньїні.

Філіппо Маньїні окрім двох перемог на чемпіонатах світу також виборював бронзову нагороду Олімпіади-2004 в Афінах у естафеті 4х100 вільним стилем.

2018 року італійця дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил.