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    Дискваліфікований чемпіон світу врятував потопаючого

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    Філіппо Маньїні&nbsp; - Дискваліфікований чемпіон світу врятував потопаючого
    Філіппо Маньїні 
    Washington Post

    Італійський плавець Філіппо Маньїні без вагань кинувся рятувати потопаючого

    Дискваліфікований на 4 роки за допінг дворазовий чемпіон світу з плавання Філіппо Маньїні з Італії врятував потопаючого на відпочинку в Сардинії, інформує BBC.

    Тонув 45-річний гей Андреа Бенедетто, який плавав зі своїм чоловіком на надувному єдинорозі. Бенедетто впав з єдинорога в надто холодну воду, через що його ноги звели судоми.

    «Я просто зробив те, що мав зробити», - прокоментував вчинок Маньїні.

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    Філіппо Маньїні окрім двох перемог на чемпіонатах світу також виборював бронзову нагороду Олімпіади-2004 в Афінах у естафеті 4х100 вільним стилем.

    2018 року італійця дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил.

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