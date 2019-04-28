Дискваліфікований олімпійський чемпіон пригрозив зброєю захищати медалі



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Абсел Кіпроп Zumi

Пійманий на допінгу кенійський легкоатлет Абсел Кіпроп не бажає повертати нагороди

Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 та триразовий чемпіон світу з бігу на 1500 м з Кенії Абсел Кіпроп погрожує зброєю захищати медалі, якщо Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) спробує їх відібрати.

Справа в тому, що спортсмен провалив допінг-тест, за що його було дискваліфіковано на 4 року. За правилами пійманий на допінгу атлет має повернути нагороди. Кенієць не погоджується з висновком антидопінгових органів, наполягаючи, що його допінг-пробу навмисно підмінив офіцер, який до того вимагав хабар.

У Кіпропа є службова вогнепальна зброя, оскільки на батьківщині він працює в поліції.

«Я молюся, аби мене швидше звільнили з поліції. Ще до того, як я використаю зброю заради правосуддя. Давай, IAAF, спробуй відібрати мої медалі», - написав спортсмен у Твіттері.