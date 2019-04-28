  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дискваліфікований олімпійський чемпіон пригрозив зброєю захищати медалі

    • Розсилка
    Абсел Кіпроп&nbsp; - Дискваліфікований олімпійський чемпіон пригрозив зброєю захищати медалі
    Абсел Кіпроп 
    Zumi

    Пійманий на допінгу кенійський легкоатлет Абсел Кіпроп не бажає повертати нагороди

    Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 та триразовий чемпіон світу з бігу на 1500 м з Кенії Абсел Кіпроп погрожує зброєю захищати медалі, якщо Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) спробує їх відібрати.

    Справа в тому, що спортсмен провалив допінг-тест, за що його було дискваліфіковано на 4 року. За правилами пійманий на допінгу атлет має повернути нагороди. Кенієць не погоджується з висновком антидопінгових органів, наполягаючи, що його допінг-пробу навмисно підмінив офіцер, який до того вимагав хабар.

    У Кіпропа є службова вогнепальна зброя, оскільки на батьківщині він працює в поліції.

    «Я молюся, аби мене швидше звільнили з поліції. Ще до того, як я використаю зброю заради правосуддя. Давай, IAAF, спробуй відібрати мої медалі», - написав спортсмен у Твіттері.

     Читайте також: Біатлоністка Джима наразі не визначилася, чи виступати їй за Україну
    Читайте також
    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ