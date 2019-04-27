Біатлоністка Джима наразі не визначилася, чи виступати їй за Україну



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Юлія Джима наразі не визначилася стосовно власного майбутнього Укрінформ

У Юлії непрості стосунки з партнерками за командою

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014, українська біатлоністка Юлія Джима поки не підписала угоду з Міністерством молоді та спорту України на наступний сезон.

При цьому вона включена до складу збірної України на сезон-2019/2020.

Раніше Джима говорила, що має відчуття, немов заважає команді.

Джерело: biathlon.com.ua