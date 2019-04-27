Біатлоністка Джима наразі не визначилася, чи виступати їй за Україну
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Юлія Джима наразі не визначилася стосовно власного майбутнього
Укрінформ
У Юлії непрості стосунки з партнерками за командою
Олімпійська чемпіонка Сочі-2014, українська біатлоністка Юлія Джима поки не підписала угоду з Міністерством молоді та спорту України на наступний сезон.
При цьому вона включена до складу збірної України на сезон-2019/2020.
Раніше Джима говорила, що має відчуття, немов заважає команді.
Джерело: biathlon.com.ua