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    Біатлоністка Джима наразі не визначилася, чи виступати їй за Україну

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    Юлія Джима наразі не визначилася стосовно власного майбутнього - Біатлоністка Джима наразі не визначилася, чи виступати їй за Україну
    Юлія Джима наразі не визначилася стосовно власного майбутнього
    Укрінформ

    У Юлії непрості стосунки з партнерками за командою

    Олімпійська чемпіонка Сочі-2014, українська біатлоністка Юлія Джима поки не підписала угоду з Міністерством молоді та спорту України на наступний сезон.

    При цьому вона включена до складу збірної України на сезон-2019/2020.

    Раніше Джима говорила, що має відчуття, немов заважає команді.

    Джерело: biathlon.com.ua

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