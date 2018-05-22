Дівоча збірна України (U-15) у товариських матчах програла одноліткам з Італії

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Фото ФБУ

Щоправда, у другій зустрічі українки поступилися лише в овертаймі

У цьому сезоні жіноча збірна України U-15 брала участь у Європейській юнацькій баскетбольній лізі, де посіла друге підсумкове місце.

Одними з суперниць підопічних Ірини Нагорної була команда High School BasketLab. Фактично під цією назвою у турнірі змагалася кадетська жіноча збірна Італії U-15.

У травні команди вирішили провести два матчі у Римі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У першому з двох поєдинків господаркам паркету вдалося взяти гору над «жовто-синіми» дівчатами – 72:57.

Після потужного старту (22:10 у першій чверті) італійки провалили другу чверть – 10:18.

Дівчата з України адаптувалися, взяли гру під свій контроль і на велику перерву команди пішли лише за чотириочкової переваги збірної Італії – 32:28.

Відпочинок більше пішов на користь господаркам. У підсумку їхня перевага склала 15 очок.

У другому поєдинку «жовто-сині» дівчата нав’язали боротьбу. Більше того, були близькими до перемоги. Після першої половини вони вели 33:25.

Але господаркам вдалося згуртуватися, протягом другої половини наздогнати українок і перевести матч в овертайм. У ньому італійки вже мали психологічну перевагу і виграли на цьому відрізку 12:8 і 76:72 загалом.