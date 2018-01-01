Для збірної України Ліга націй УЄФА почнеться виїзним поєдинком. Календар зустрічей

Українці стартуватимуть у новому турнірі на початку вересня у Чехії

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував календар матчів прем’єрного розіграшу Ліги націй УЄФА. Почнеться новий турнір для збірної України виїзним поєдинком проти Чехії 6 вересня 2018 року (початок о 21:45 за київським часом). У неділю, 9 вересня, на «синьо-жовтих» чекає домашній поєдинок проти команди Словаччини

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Українці стартуватимуть у новому турнірі на початку вересня у Чехії

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував календар матчів прем’єрного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Почнеться новий турнір для збірної України виїзним поєдинком проти Чехії 6 вересня 2018 року (початок о 21:45 за київським часом).

У неділю, 9 вересня, на «синьо-жовтих» чекає домашній поєдинок проти команди Словаччини (початок о 16:00).

13 жовтня чехи та словами зіграють між собою, а збірна України отримає шанс провести товариський поєдинок (11, 12, або 13 жовтня).

16-го числа того ж місяця Україна прийматиме Чехію (початок о 21:45).

Рівно за місяць, 16 листопада, підопічні Андрія Шевченка проведуть завершальний для себе матч групового етапу – на виїзді у Словаччині (початок о 21:45).

18, 19 чи 20 листопада «синьо-жовті» зможуть провести ще одну контрольну зустріч. Поки Чехія та Словаччина виявлятимуть сильнішого на полі першої.

Нагадаємо, раніше стало відомо, з ким збірна України зіграє у прем'єрному розіграші Ліги націй УЄФА.

Під час жеребкування визначилися всі склади груп у всіх лігах.