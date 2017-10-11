Стало відомо, з ким збірна України зіграє у прем'єрному розіграші Ліги націй УЄФА

У суперники українським футболістам жереб обрав збірні Чехії та Словаччини

У середу, 24 січня 2018 року, відбулося жеребкування групового етапу першого розіграшу Ліги націй УЄФА. Збірна України з футболу, згідно свого рейтингу, потрапила у дивізіон B, у другий кошик, тому підопічні Андрія Шевченка могли отримати у суперники Австрію, Вельс або Словаччину (з Росією українці не могли зіграти рішенням УЄФА), а також когось з

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Фото uefa.com

У суперники українським футболістам жереб обрав збірні Чехії та Словаччини

У середу, 24 січня 2018 року, відбулося жеребкування групового етапу першого розіграшу Ліги націй УЄФА.

Збірна України з футболу, згідно свого рейтингу, потрапила у дивізіон B, у другий кошик, тому підопічні Андрія Шевченка могли отримати у суперники Австрію, Вельс або Словаччину (з Росією українці не могли зіграти рішенням УЄФА), а також когось з квартету Північна Ірландія, Данія, Чехія та Туреччина.

Задум Ліги націй УЄФА у тому, що більш слабкі команди, у тому числі «синьо-жовті», уникають зустрічі із найсильнішими збірними та можуть кинути всі сили на Лігу націй, аби зайняти перше місце у групі, а потім не тільки підвищитися у класі на наступний розіграш турніру, а ще і вийти у раунд плей-офф Ліги націй, де розігруватимуться путівки на Євро-2020.

Отож, українські футболісти можуть перестрахуватися, адже безпосередньо у самій кваліфікації на Євро-2020 вони можуть отримати у свою групу, наприклад, збірні Іспанії й Італії, випередити яких буде важко. І навіть провальна кваліфікація на чемпіонат Європи-2020 не позбавить збірну України шансів вийти у фінальну частину турніру. Залишиться тільки здобути перемоги у півфіналі та фіналі плей-офф Ліги націй навесні 2020 року – а з ними й одну з чотирьох путівок на чемпіонат Європи, які розігруватимуться у новому турнірі.

Волею жереба збірна України зіграє в одній групі з національними футбольними командами Словаччини та Чехії. Передбачено шість вікон для матчів (6-8 та 9-11 вересня, 11-13 та 14-16 жовтня, 15-17 та 18-20 листопада). У ці дати збірна України і проведе чотири поєдинки – по два вдома та на виїзді.

Усі результати жеребкування

Ліга A

Група 1: Німеччина, Франція, Нідерланди.

Група 2: Бельгія, Швейцарія, Ісландія.

Група 3: Португалія, Італія, Польща.

Група 4: Іспанія, Англія, Хорватія.

Ліга B

Група 1: Словаччина, УКРАЇНА, Чехія.

Група 2: Росія, Швеція, Туреччина.

Група 3: Австрія, Боснія та Герцеговина, Північна Ірландія.

Група 4: Вельс, Ірландія, Данія.

Ліга C

Група 1: Шотландія, Албанія, Ізраїль.

Група 2: Угорщина, Греція, Фінляндія, Естонія.

Група 3: Словенія, Норвегія, Болгарія, Кіпр.

Група 4: Румунія, Сербія, Чорногорія, Литва.

Ліга D

Група 1: Грузія, Латвія, Казахстан, Андорра.

Група 2: Білорусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Група 3: Азербайджан, Фарерські острови, Мальта, Косово.

Група 4: Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн, Гібралтар.

Що таке Ліга націй УЄФА

Нагадаємо, УЄФА офіційно представив концепцію нового футбольного турніру для збірних, який має назву «Ліга націй УЄФА», у вересні 2017 року. Сама організація зазначає, що подібним турніром вона хоче «вдихнути нове життя у футбол серед збірних, підняти рівень і престиж футболу серед національних збірних».

Зауважимо, що кваліфікаційний відбір на чемпіонати Європи ніхто не скасовує. Однак тепер він буде своєрідним. Принаймні, на Євро-2020 так точно.

У кваліфікації на Євро-2020, яка почнеться у березні 2019 року, 55 збірних будуть розділені на 10 груп (п’ять груп по п’ять команд і п’ять – по шість). Перші дві команди з кожної підгрупи отримають путівки у фінальну частину – вийде 20 колективів-щасливчиків. А от ще чотири путівки розіграються у стикових матчах Ліги націй, у яких зіграють 16 переможців груп турніру (або наступні команди за рейтингом, про що дивіться нижче).

Ліга націй УЄФА, матчі якої відбудуться восени 2018 року, поділена на чотири дивізіони: A, B, C та D (по чотири групи у кожній). Ліги A та B будуть складатися з чотирьох тріо. Ліга C буде складатися з одного тріо та трьох квартетів, а ліга D – з чотирьох квартетів. Чотири переможці груп кожної ліги зароблять підвищення у класі або вийдуть у фінальний турнір (тут мова тільки про дивізіон A), а чотири гірші команди з кожного дивізіону (крім найслабшого, звичайно ж) у наступному розіграші турніру, у 2020 році, зіграють лігою нижче. Підсумкове становище команд у Лізі націй визначить склад кошиків для жеребкування наступної європейської кваліфікації.

Існує висока вірогідність того, що всі 12 команд з дивізіону A напряму потраплять на чемпіонат Європи через відбір. У такому випадку їхні місця у плей-офф Ліги націй за вихід на Євро-2020 передаються наступним збірним відповідно до їхнього рейтингу. Навіть, якщо така «наступна» команда буде не у дивізіоні A, а у дивізіоні нижче – у B.

Таким чином, одна з путівок дістанеться збірній, яка займає у європейському рейтингу місце з 39-го по 55-те (дивізіон D). Тобто на Євро-2020 можуть зіграти, наприклад, збірні Литви, Фарерських островів або Молдови, для яких подолати офіційну кваліфікацію – це щось на межі фантастики.

«Главком»