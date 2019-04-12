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    Дмитро Селюк: Луческу більше нічого не дасть футболу

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    Дмитро Селюк - Дмитро Селюк: Луческу більше нічого не дасть футболу
    Дмитро Селюк
    Трибуна

    Футбольний агент прокоментував чутки про конфлікт з румунським тренером

    Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував чутки про напружені взаємини з румунським тренером Мірчею Луческу, який з 2004 по 2016 рік очолював донецький «Шахтар».

    «Чому ображається Луческу? Зараз він верзе різну маячню, ніби виганяв мене з готелю. Напевно вік дається взнаки. Коли в Україні почалися проблеми на Сході, агент Кіа Джурабчан умовляв бразильців втекти з «Шахтаря». У них через це виник конфлікт з Луческу. Він бачив мене в готелі, коли я розмовляв з Мхітаряном. То ж здалося, що він воював зі мною, а не Джурабчаном», - повідомив Селюк у шоу Романа Бебеха «Бомбардир».

    «Коли румунський фахівець каже, що сам всього досягнув у «Шахтарі», то перебільшує. Він працював з гравцями, а всі ключові рішення затверджував Ахметов. Коли «Зеніт» хотів укласти угоду з Луческу, я сказав, що це велика помилка. Луческу вже віддав футболу все, що міг. Більшого він вже не досягне», - додав агент.

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