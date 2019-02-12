Щоб не продовжувати співпраці з Луческу, Турецька федерація заплатила 600 тисяч євро
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Розсилка
Діяльність румунського містера на посаді наставника збірної Туреччини була виключно провальною
73-річний румунський фахівець Мірча Луческу погодився достроково припинити термін дії свого контракту з Турецькою федерацією футболу в обмін на виплату йому компенсації в 600 тисяч євро.
Про це повідомляє турецька преса.
Контракт Луческу з Турецької футбольною федерацією був розрахований до 30 червня нинішнього року. Згідно з його умовами, зарплата тренера становила 2,5 мільйона євро на рік.
Збірну Туреччини Луческу очолив у 2017 році. Під його керівництвом команда провела 17 матчів, в яких здобула 4 перемоги, 6 раз зіграла внічию, а в 7 зустрічах зазнала поразок. Спершу румунський містер не вивів команди на чемпіонат світу-2018. А потім посів останнє місце в Лізі В Ліги націй, після чого турки понизилися в класі.
Правда, сам екс-тренер «Шахтаря» вважає свою діяльність на посаді тренера збірної Туреччини успішною.