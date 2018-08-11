«Дніпро» підписав контракт з українським гравцем
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Андрій Кожемякін. Фото ФБУ
Склад баскетбольного клубу поповнив Андрій Кожемякін
Андрій Кожемякін став гравцем баскетбольного клубу «Дніпра».
Про це повідомляє офіційний сайт команди з однойменного міста.
Минулий сезон захисник провів у складі БК «Запоріжжя».
У 30-ти матчах у чемпіонаті Суперліги Кожемякін набирав 10,6 очка, 2,8 передачі, 2,6 підбирання (РЕ = 8,5) за 21 хвилину у середньому за гру.
Андрій вже знаходиться у розташуванні «Дніпра» та готується до сезону з командою.
Зауважимо, що «Дніпро» у минулому сезоні виграв Кубок України, а у чемпіонаті поступився у фінальній серії.