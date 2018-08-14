До крові та до болі: в Аргентині під час футбольного матчу побилися футболістки (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ У лікарню потрапили відразу чотири гравчині Зустріч між футболістками аргентинських клубів «Університаріо» та «Лібертад» завершилася масовою бійкою. Відео опубліковано на YouTube-каналі Ponele. Причиною інциденту стала незгода тренера «Лібертад» з рішенням арбітра, який призначив пенальті у ворота його команди. Одна з футболісток «Університаріо» почала кричати на наставника суперниць. У словесну перепалку долучилися і гравці «Лібертада», після чого почалася бійка. Через отримані травми у лікарню потрапили чотири футболістки. Опитування