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    До крові та до болі: в Аргентині під час футбольного матчу побилися футболістки (відео)

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    До крові та до болі: в Аргентині під час футбольного матчу побилися футболістки (відео)

    У лікарню потрапили відразу чотири гравчині

    Зустріч між футболістками аргентинських клубів «Університаріо» та «Лібертад» завершилася масовою бійкою.

    Відео опубліковано на YouTube-каналі Ponele.

    Причиною інциденту стала незгода тренера «Лібертад» з рішенням арбітра, який призначив пенальті у ворота його команди.

    Одна з футболісток «Університаріо» почала кричати на наставника суперниць.

    У словесну перепалку долучилися і гравці «Лібертада», після чого почалася бійка.

    Через отримані травми у лікарню потрапили чотири футболістки.

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