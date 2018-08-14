До крові та до болі: в Аргентині під час футбольного матчу побилися футболістки (відео)
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У лікарню потрапили відразу чотири гравчині
Зустріч між футболістками аргентинських клубів «Університаріо» та «Лібертад» завершилася масовою бійкою.
Відео опубліковано на YouTube-каналі Ponele.
Причиною інциденту стала незгода тренера «Лібертад» з рішенням арбітра, який призначив пенальті у ворота його команди.
Одна з футболісток «Університаріо» почала кричати на наставника суперниць.
У словесну перепалку долучилися і гравці «Лібертада», після чого почалася бійка.
Через отримані травми у лікарню потрапили чотири футболістки.