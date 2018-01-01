До Олімпіади у Пхьончхані допустили ще одну українку – санкарку Олену Шхумову

Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри 2018 року

На Зимовій Олімпіаді-2018 виступить ще одна представниця санного спорту Львівщини – Олена Шхумова. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. Така новина надійшла зі штаб-квартири Міжнародної федерації санного спорту, де затверджено остаточні персональні склади допущених