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    До Олімпіади у Пхьончхані допустили ще одну українку – санкарку Олену Шхумову

    Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри 2018 року
    На Зимовій Олімпіаді-2018 виступить ще одна представниця санного спорту Львівщини – Олена Шхумова. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. Така новина надійшла зі штаб-квартири Міжнародної федерації санного спорту, де затверджено остаточні персональні склади допущених
    • Сьогодні, 14:46
    • Розсилка
    Олена Шхумова
    Олена Шхумова

    Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри 2018 року

    На Зимовій Олімпіаді-2018 виступить ще одна представниця санного спорту Львівщини – Олена Шхумова.

    Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

    Така новина надійшла зі штаб-квартири Міжнародної федерації санного спорту, де затверджено остаточні персональні склади допущених санкарів до олімпійського турніру у Пхьончхані (Республіка Корея).

    У змаганнях серед жіночих одномісних саней Україна отримала ще одну квоту. Відтак на південнокорейській трасі змагатиметься майстер спорту України, учасниця попередніх зимових Олімпійських ігор Олена Шхумова (тренери – Володимир Вахрушев, Іван Баїк, Олег Жеребецький).

    Таким чином, у Кореї змагатимуться четверо представників Львівської області у змаганнях із санного спорту – Олена Стецків, Олена Шхумова, Антон Дукач і  Роман Захрків. А також одна представниця гірськолижного спорту Ольга Книш.

    У складі тренерського колективу національної збірної планується, що працюватимуть Тарас Гарцула, Володимир Вахрушев, Олег Жеребецький (санний спорт) та Юлія Шепіленко (гірськолижний спорт).

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