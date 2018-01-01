До Олімпіади у Пхьончхані допустили ще одну українку – санкарку Олену Шхумову
- Сьогодні, 14:46
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Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри 2018 року
На Зимовій Олімпіаді-2018 виступить ще одна представниця санного спорту Львівщини – Олена Шхумова.
Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.
Така новина надійшла зі штаб-квартири Міжнародної федерації санного спорту, де затверджено остаточні персональні склади допущених санкарів до олімпійського турніру у Пхьончхані (Республіка Корея).
У змаганнях серед жіночих одномісних саней Україна отримала ще одну квоту. Відтак на південнокорейській трасі змагатиметься майстер спорту України, учасниця попередніх зимових Олімпійських ігор Олена Шхумова (тренери – Володимир Вахрушев, Іван Баїк, Олег Жеребецький).
Таким чином, у Кореї змагатимуться четверо представників Львівської області у змаганнях із санного спорту – Олена Стецків, Олена Шхумова, Антон Дукач і Роман Захрків. А також одна представниця гірськолижного спорту Ольга Книш.
У складі тренерського колективу національної збірної планується, що працюватимуть Тарас Гарцула, Володимир Вахрушев, Олег Жеребецький (санний спорт) та Юлія Шепіленко (гірськолижний спорт).