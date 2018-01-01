Долгополов не зумів пробитися до півфіналу турніру ATP у Брісбені

Кривдником українця став австралієць Нік Кірьос, який виграв дуель у трьох сетах

Олександр Долгополов зачохлив ракетку на турнірі ATP World Tour 250 в австралійському Брісбені. У поєдинку 1/4 фіналу основної сітки українець поступився господарю кортів Ніку Кірьосу. Олександр дуже вдало розпочав поєдинок, вигравши перший сет 6:1. У другому ініціативою володів суперник, взявши одну з подач Долгополова, що і вирішило долю сету



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Олександр Долгополов. Фото Getty Images

Кривдником українця став австралієць Нік Кірьос, який виграв дуель у трьох сетах

Олександр Долгополов зачохлив ракетку на турнірі ATP World Tour 250 в австралійському Брісбені.

У поєдинку 1/4 фіналу основної сітки українець поступився господарю кортів Ніку Кірьосу.

Олександр дуже вдало розпочав поєдинок, вигравши перший сет 6:1.

У другому ініціативою володів суперник, взявши одну з подач Долгополова, що і вирішило долю сету – 6:3.

У вирішальному відтинку матчу обидва тенісисти йшли рівно, поки за рахунку 3:3 українець не програв свою подачу. У підсумку – 6:4.

Таким чином Долгополов зупинився у чвертьфіналі, а для Кірьоса це вже третя перемога в очних протистояннях з українцем.

Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

ATP World Tour 250

Чоловічий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

Призовий фонд: $528,910

Чвертьфінал

Нік Кірьос (Австралія, 3) – Олександр Долгополов (Україна) – 1:6, 6:3, 6:4