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    Долгополов не зумів пробитися до півфіналу турніру ATP у Брісбені

    Кривдником українця став австралієць Нік Кірьос, який виграв дуель у трьох сетах
    Олександр Долгополов зачохлив ракетку на турнірі ATP World Tour 250 в австралійському Брісбені. У поєдинку 1/4 фіналу основної сітки українець поступився господарю кортів Ніку Кірьосу. Олександр дуже вдало розпочав поєдинок, вигравши перший сет 6:1. У другому ініціативою володів суперник, взявши одну з подач Долгополова, що і вирішило долю сету
    • Сьогодні, 10:21
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    Олександр Долгополов. Фото Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото Getty Images

    Кривдником українця став австралієць Нік Кірьос, який виграв дуель у трьох сетах

    Олександр Долгополов зачохлив ракетку на турнірі ATP World Tour 250 в австралійському Брісбені.

    У поєдинку 1/4 фіналу основної сітки українець поступився господарю кортів Ніку Кірьосу.

    Олександр дуже вдало розпочав поєдинок, вигравши перший сет 6:1.

    У другому ініціативою володів суперник, взявши одну з подач Долгополова, що і вирішило долю сету – 6:3.

    У вирішальному відтинку матчу обидва тенісисти йшли рівно, поки за рахунку 3:3 українець не програв свою подачу. У підсумку – 6:4.

    Таким чином Долгополов зупинився у чвертьфіналі, а для Кірьоса це вже третя перемога в очних протистояннях з українцем.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    ATP World Tour 250

    Чоловічий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $528,910

    Чвертьфінал

    Нік Кірьос (Австралія, 3) – Олександр Долгополов (Україна) – 1:6, 6:3, 6:4

    теніс Австралія Олександр Долгополов
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