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    Долгополов зумів узяти лише чотири гейми у матчі з Джоковичем у Римі

    • Сьогодні, 18:43
    • Розсилка
    Олександр Долгополов. Фото взяте з btu.org.ua
    Олександр Долгополов. Фото взяте з btu.org.ua

    Зустріч тривала 55 хвилин, і далі пройшов серб

    Новак Джокович зумів виконати три брейка у першій партії й один – у другій.

    Олександр Долгополов заробив один брейкпойнт на подачі суперника на старті другого сету, але у завзятому геймі зробити брейк не зміг.

    Українець провів свій перший матч у турі з виступу у Марокко місяць тому.

    Через травми Долгополов у поточному сезоні стартував лише на чотирьох турнірах (Брісбен, Сідней, Australian Open, Марракеш).

    Новак Джокович оформив шосту перемогу у протистояннях з українцем, передає btu.org.ua.

    У другому раунді серб зіграє із сильнішим у матчі Ніколоз Басілашвілі – Філіппо Бальді.

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    Призовий фонд: € 4,872,105

    Перше коло

    Новак Джокович (Сербія, 11) – Олександр Долгополов (Україна) – 6:1, 6:3

    теніс Італія Олександр Долгополов
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