Долгополов зумів узяти лише чотири гейми у матчі з Джоковичем у Римі
- Сьогодні, 18:43
-
Розсилка
Зустріч тривала 55 хвилин, і далі пройшов серб
Новак Джокович зумів виконати три брейка у першій партії й один – у другій.
Олександр Долгополов заробив один брейкпойнт на подачі суперника на старті другого сету, але у завзятому геймі зробити брейк не зміг.
Українець провів свій перший матч у турі з виступу у Марокко місяць тому.
Через травми Долгополов у поточному сезоні стартував лише на чотирьох турнірах (Брісбен, Сідней, Australian Open, Марракеш).
Новак Джокович оформив шосту перемогу у протистояннях з українцем, передає btu.org.ua.
У другому раунді серб зіграє із сильнішим у матчі Ніколоз Басілашвілі – Філіппо Бальді.
Internazionali BNL d'Italia – 2018
ATP World Tour Masters 1000
Чоловічий тенісний турнір у Римі, Італія
Призовий фонд: € 4,872,105
Перше коло
Новак Джокович (Сербія, 11) – Олександр Долгополов (Україна) – 6:1, 6:3