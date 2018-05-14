Долгополов зумів узяти лише чотири гейми у матчі з Джоковичем у Римі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Долгополов. Фото взяте з btu.org.ua

Зустріч тривала 55 хвилин, і далі пройшов серб

Новак Джокович зумів виконати три брейка у першій партії й один – у другій.

Олександр Долгополов заробив один брейкпойнт на подачі суперника на старті другого сету, але у завзятому геймі зробити брейк не зміг.

Українець провів свій перший матч у турі з виступу у Марокко місяць тому.

Через травми Долгополов у поточному сезоні стартував лише на чотирьох турнірах (Брісбен, Сідней, Australian Open, Марракеш).

Новак Джокович оформив шосту перемогу у протистояннях з українцем, передає btu.org.ua.

У другому раунді серб зіграє із сильнішим у матчі Ніколоз Басілашвілі – Філіппо Бальді.

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Призовий фонд: € 4,872,105

Перше коло

Новак Джокович (Сербія, 11) – Олександр Долгополов (Україна) – 6:1, 6:3