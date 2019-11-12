Дожилися: телеканал Ахметова покаже матч збірної України з футболу в запису



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ТРК «Україна» розпоряджається матчами збірної України на власний розсуд Скрін-шот

Виглядає, що хтось сприймає національну команду країни як свою приватну власність

ТРК «Україна» Рiната Ахметова покаже матч футбольної збірної України з Естонією в запису.

14 листопада збірна України зіграє товариський матч зі збірною Естонії. Початок гри о 19:00. Однак в прямому ефірі по загальнонаціональному телеканалу поєдинок у прямому ефірі показаний не буде.

Як повідомляє телеканал «Україна», який є офіційним транслятором матчів збірної, гра буде показана в запису в ніч з 14-го на 15-е листопада о 00:00.

У прямому ефірі матч покаже телеканал «Футбол 1», доступний в кабельних мережах і на платному супутниковому ТБ.