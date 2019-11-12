  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дожилися: телеканал Ахметова покаже матч збірної України з футболу в запису

    • Розсилка
    ТРК &laquo;Україна&raquo; розпоряджається матчами збірної України на власний розсуд - Дожилися: телеканал Ахметова покаже матч збірної України з футболу в запису
    ТРК «Україна» розпоряджається матчами збірної України на власний розсуд
    Скрін-шот

    Виглядає, що хтось сприймає національну команду країни як свою приватну власність

    ТРК «Україна» Рiната Ахметова покаже матч футбольної збірної України з Естонією в запису.

    14 листопада збірна України зіграє товариський матч зі збірною Естонії. Початок гри о 19:00. Однак в прямому ефірі по загальнонаціональному телеканалу поєдинок у прямому ефірі показаний не буде.

    Як повідомляє телеканал «Україна», який є офіційним транслятором матчів збірної, гра буде показана в запису в ніч з 14-го на 15-е листопада о 00:00.

    У прямому ефірі матч покаже телеканал «Футбол 1», доступний в кабельних мережах і на платному супутниковому ТБ.

     Читайте також: Канал власника «Шахтаря» Ахметова назвав можливе покарання для «Динамо»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ