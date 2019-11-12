Канал власника «Шахтаря» Ахметова назвав можливе покарання для «Динамо»



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Останній поєдинок «Шахтаря» та «Динамо» закінчився грандіозним скандалом Фейсбук

Сторона «Шахтаря» наполягає на проявах расизму в поведінці вболівальників киян

Канал власника «Шахтаря» Ріната Ахметова «Футбол» повідомив про можливе покарання київського «Динамо» за прояви расизму в поведінці вболівальників команди під час останнього поєдинку чемпіонату України в Харкові.

Киянам загрожує максимальне покарання за подібні порушення – штраф у 250-500 тисяч гривень та один матч без глядачів.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглядатиме справу після отримання Прем’єр-лігою протоколу від арбітра матчу Миколи Балакіна.

Під час останнього поєдинку в чемпіонаті України проти київського «Динамо» Тайсон образився на нібито расистські прояви з боку вболівальників гостей, показав трибунам непристойний жест та розплакався. Арбітр на кілька хвилин зупинив поєдинок, за які футболісти «Динамо» втішили ображених легіонерів «Шахтаря».