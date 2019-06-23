Друг Мілевського розповів про його конфлікт з Блохіним



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Артем Мілевський і Олег Блохін Фейсбук

Колишньому тренеру «Динамо» не сподобалася характеристика від гравця

Друг колишнього форварда збірної України та київського «Динамо» Артема Мілевського Денис Адлейба розповів про конфлікт футболіста з колишнім тренером киян Олегом Блохіним.

«Все розвалилося через пранкера. Він зламав долю людини. Ми у відпустці прилетіли до Нью-Йорку, увімкнули телефони. Тут дзвінок. Тьома ще в літаку розмовляв. Казав, що Карпін телефонує. Тоді саме багато йому телефонували. Той пранкер витягнув його на розмову про Блохіна. Артем нічого поганого не сказав, лише все як є. Блохін завжди ставив себе у приклад. Він легенда і може так говорити, але легіонерам то не подобалося. Артем це й озвучив», - сказав Адлейба в інтерв’ю Tribuna.com.

Артем Мілевський виступав за київське «Динамо» з 2002 по 2013 рік. Чотириразовий чемпіон та володар Кубка України. Після приходу в «Динамо» Олега Блохіна втратив місце в основному складі команди. У вересні 2013 року перейшов до турецького «Газіантепспора». Потім змінив ще шість команд.