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    Колишній тренер «Олімпіка» оплатив операцію нігерійського футболіста

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    В'ячеслав Шевчук - Колишній тренер «Олімпіка» оплатив операцію нігерійського футболіста
    В'ячеслав Шевчук
    ZIK

    В’ячеслав Шевчук взяв на себе видатки з лікування нігерійця Девида Еногела

    Колишній тренер «Олімпіка» В’ячеслав Шевчук оплатив операцію нігерійського легіонера команди Девида Еногела. Про це українець повідомив виданню «Спорт-Експресс в Украине».

    «Намагаюся цікавитися кожним своїм гравцем. Якщо у когось є сімейні чи побутові проблеми, допомагаю вирішити їх у найкоротші терміни. Чемпіон світу серед юнаків Девид Еногела приїхав з Нігерії. Зовсім дитина, ми називали його «наш син». Він став серйозно прогресувати та несподівано отримав складне ушкодження. Виявилося, що потрібна операція. Сім’я допомогти не могла, у Девида дев’ять братів. Я вирішив взяти видатки на себе: не могли ж ми викинути на вулицю дитину інвалідом», - розповів Шевчук.

    Колишній захисник «Шахтаря» Шевчук очолював «Олімпік» з жовтня 2018 року. Тренерську посаду залишив у квітні 2019 року.  

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