Другий день збору національної команди України: теорія та ігрові серії

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Фото: ФФУ

А 25-го травня до збірної приєднається Андрій Ярмоленко

Другий робочий день національної команди України у Харкові розпочався з ранкового тренування: о 10.30 синьо-жовті вже були на «Сонячному».

Заняття більшою мірою носило тактичний характер. Тренерський штаб збірної України традиційно чимало часу приділяє відпрацюванню дій усіх ланок командної гри, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Як відомо, після обіду залишив розташування збірної Ярослав Ракицький.

На відміну від ранкового, вечірнє заняття було присвячене реалізації навчальних вправ в ігрових серіях. Попрацювавши із хорошою самовіддачею, хлопці вирушили до готелю.

Вечеря о 21-ій завершить графік збірної на сьогодні.

25-го травня у національної команди, як і сьогодні — два тренування і обидва так само відбудуться на полі стадіону «Сонячний».

У п’ятницю вранці розташування синьо-жовтих тимчасово залишить головний тренер Андрій Шевченко, якому у Києві належить повернутися до повноважень амбасадора фіналу Ліги чемпіонів.

У той же час о 14-ій рейсом із Варшави до Харкова прибуде Андрій Ярмоленко, який повертається після американського турне свого клубу — дортмундської «Боруссії».

Відтак першим на цьому зборі для Ярмоленка стане завтрашнє вечірнє тренування.