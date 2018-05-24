  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Другий день збору національної команди України: теорія та ігрові серії

    • Розсилка
    Фото: ФФУ - Другий день збору національної команди України: теорія та ігрові серії
    Фото: ФФУ

    А 25-го травня до збірної приєднається Андрій Ярмоленко

    Другий робочий день національної команди України у Харкові розпочався з ранкового тренування: о 10.30 синьо-жовті вже були на «Сонячному». 

    Заняття більшою мірою носило тактичний характер. Тренерський штаб збірної України традиційно чимало часу приділяє відпрацюванню дій усіх ланок командної гри, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Як відомо, після обіду залишив розташування збірної Ярослав Ракицький.

    На відміну від ранкового, вечірнє заняття було присвячене реалізації навчальних вправ в ігрових серіях. Попрацювавши із хорошою самовіддачею, хлопці вирушили до готелю.

    Вечеря о 21-ій завершить графік збірної на сьогодні.

    25-го травня у національної команди, як і сьогодні — два тренування і обидва так само відбудуться на полі стадіону «Сонячний».

    У п’ятницю вранці розташування синьо-жовтих тимчасово залишить головний тренер Андрій Шевченко, якому у Києві належить повернутися до повноважень амбасадора фіналу Ліги чемпіонів.

    У той же час о 14-ій рейсом із Варшави до Харкова прибуде Андрій Ярмоленко, який повертається після американського турне свого клубу — дортмундської «Боруссії».

    Відтак першим на цьому зборі для Ярмоленка стане завтрашнє вечірнє тренування.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ