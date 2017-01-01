Два основні гравця «Шахтаря» пропустять матчі проти «Вереса»

Тайсон та Бутко не полетіли з донецьким клубом до Рівного

«Шахтар» вилетів до Харкова на матчі з «Вересом» в Кубку і чемпіонаті України без травмованих Богдана Бутка та Тайсона. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Раніше Бутко пропустив зустріч з «Олімпком» через болі в животі, а вчора повідомлялося, що гравець повернувся до тренувань, проте наставник



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Тайсон та Бутко не полетіли з донецьким клубом до Рівного

«Шахтар» вилетів до Харкова на матчі з «Вересом» в Кубку і чемпіонаті України без травмованих Богдана Бутка та Тайсона.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Раніше Бутко пропустив зустріч з «Олімпком» через болі в животі, а вчора повідомлялося, що гравець повернувся до тренувань, проте наставник Паулу Фонсека вирішив, що Богдан не встигне відновитися до кінця тижня.

Очевидно, справа в обороні знову може зіграти Іван Петряк.

Це ж стосується і Тайсона, то він отримав пошкодження в поєдинку з «Олімпіком» і найближчі десять днів буде відновлюватися.