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    Два основні гравця «Шахтаря» пропустять матчі проти «Вереса»

    Тайсон та Бутко не полетіли з донецьким клубом до Рівного
    «Шахтар» вилетів до Харкова на матчі з «Вересом» в Кубку і чемпіонаті України без травмованих Богдана Бутка та Тайсона. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Раніше Бутко пропустив зустріч з «Олімпком» через болі в животі, а вчора повідомлялося, що гравець повернувся до тренувань, проте наставник
    • Сьогодні, 20:20
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    Тайсон та Бутко не полетіли з донецьким клубом до Рівного

    «Шахтар» вилетів до Харкова на матчі з «Вересом» в Кубку і чемпіонаті України без травмованих Богдана Бутка та Тайсона.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Раніше Бутко пропустив зустріч з «Олімпком» через болі в животі, а вчора повідомлялося, що гравець повернувся до тренувань, проте наставник Паулу Фонсека вирішив, що Богдан не встигне відновитися до кінця тижня.

    Очевидно, справа в обороні знову може зіграти Іван Петряк.

    Це ж стосується і Тайсона, то він отримав пошкодження в поєдинку з «Олімпіком» і найближчі десять днів буде відновлюватися.

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