Двох російських легкоатлеток покарали за допінг



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Допінг у російському спорті Твіттер

На вживанні заборонених речовин впіймали стрибунку з жердиною та спринтерку

У Росії на вживанні заборонених речовин впіймали двох легкоатлеток.

Позитивний результат на допінг дали проби стрибунки з жердиною Ніни Клюжевої та спринтерки Ксенії Єлізової.

Обох спортсменок дискваліфіковано на два роки. Термін покарання розраховується з другої половини серпня 2019 року.

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Нагадаємо, найближчим часом WADA має ухвалити рішення по справі з фальшуванням проб на допінг у московській лабораторії. Росії загрожує відсторонення від двох наступних Олімпіад.