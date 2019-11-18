Двох російських легкоатлеток покарали за допінг
Допінг у російському спорті
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На вживанні заборонених речовин впіймали стрибунку з жердиною та спринтерку
У Росії на вживанні заборонених речовин впіймали двох легкоатлеток.
Позитивний результат на допінг дали проби стрибунки з жердиною Ніни Клюжевої та спринтерки Ксенії Єлізової.
Обох спортсменок дискваліфіковано на два роки. Термін покарання розраховується з другої половини серпня 2019 року.
Нагадаємо, найближчим часом WADA має ухвалити рішення по справі з фальшуванням проб на допінг у московській лабораторії. Росії загрожує відсторонення від двох наступних Олімпіад.