Легендарний спринтер згадав маловідомі деталі своєї історичної перемоги в Мюнхені



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Український легкоатлет Валерій Борзов пригадав свою перемогу на Олімпіаді в Мюнхені 1972 у забігу на 100 метрів Фото «Спорт-Экспресс в Украине»

«Думок про те, що буду переписувати історію, в мене у голові не було»

Перед Олімпіадою в Мюнхені 1972 року у забігу на 100 метрів український легкоатлет Валерій Борзов змусив американських суперників понервувати. Про це він розказав в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, у 2022-у виповниться 50 років відтоді, як Мюнхен приймав літню Олімпіаду. Тоді 22-річний спринтер з Самбора на Львівщині став тоді першою в історії і досі єдиною білою людиною, якій вдалося виграти олімпійське золото в бігу на сто метрів.

«Переміг їх під час матчевої зустрічі СССР – США в Берклі, а також на ще кількох менш значимих стартах. Щоправда, напередодні Ігор тренери, щоб позбавити мене зайвої емоційної напруги, ставили, на перший погляд, скромне, але цілком реалістичне і непросте одночасно завдання – вийти у фінал», - зазначив він і додав: «Думок про те, що буду переписувати історію, в мене у голові не було».

Фаворитами тоді вважалися двоє американців – Едді Гарт і Рей Робінсон, які мали результати швидші десяти секунд. Але вони… банально пропустили старт.

«Незадовго до старту офіційна особа повідомила учасникам, що початок змагань зміщується на 40 хвилин. Едді з Реєм вирішили, що ще встигають заїхати в олімпійське селище і звідти повернутися. А я вирішив стадіону не покидати. Зайшов у тунель, з якого зазвичай виходять футболісти, приліг на мати і трохи задрімав», - розказав Борзов.

За словами легендарного легкоатлета, його розбудив хтось із тренерів: «Там біжать стометрівку і одна доріжка пуста. Дивися, здається, це твій забіг».

Валерій Борзов - український спортсмен, дворазовий олімпійський чемпіон

«Поспіхом вдяг шиповки, вийшов на доріжку, а стартер показує вказівний палець угору. Мовляв, спізнився на хвилину. Та до змагань мене допустили. Я пробіг із запасом, з результатом 10,07 секунди. А ось американці у цей час ще не повернулися з селища», - додав він.

Борзов переконаний: тоді цілком міг виграти третє золото. «Але в ході фіналу естафети 4х100 метрів мене щипнула задня поверхня стегна. Вирішив не ризикувати і втримати бодай якусь медаль. Я ж відповідав не лише за себе, а й за хлопців, які бігли на інших трьох рубежах. У підсумку ми здобули срібло, що теж було чудовим результатом», - розповів він.

Валерій Борзов - український спортсмен, дворазовий олімпійський чемпіон, політичний і громадський діяч. Перший міністр спорту України в 1990—1997 рр., а також народний депутат 3-го і 4-го скликань.

Детальніше читайте в інтерв’ю Валерія Борзова «Главкому»