Дворазовий чемпіон Формули-1 дивом вцілів після жахливої аварії (відео)
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Болід Фернандо Алонсо після аварії
Autosport
Пілот «Макларена» розбився під час практики перед гонкою «500 миль Індіанаполіса»
Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо дивом вцілів після аварії в США. Пілот «Макларена» розбився під час практики перед гонкою «500 миль Індіанаполіса».
Пізніше гонщик зізнався, що припустився помилки під час заїзду.
«То була моя помилка. Я недооцінив рівень зчеплення з трасою в третьому повороті. Хочу вибачитися перед командою, тепер її чекає багато роботи. Урок засвоєно», - зазначив Алонсо.
Іспанець Фернандо Алонсо виступає в Формулі-1 з 2001 року. Наразі 37-річний Алонсо двічі воборював чемпіонський титул – 2005 та 2006 років.
Аварія Алонсо
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