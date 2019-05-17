Дворазовий чемпіон Формули-1 дивом вцілів після жахливої аварії (відео)



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Болід Фернандо Алонсо після аварії Autosport

Пілот «Макларена» розбився під час практики перед гонкою «500 миль Індіанаполіса»

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо дивом вцілів після аварії в США. Пілот «Макларена» розбився під час практики перед гонкою «500 миль Індіанаполіса».

Пізніше гонщик зізнався, що припустився помилки під час заїзду.

«То була моя помилка. Я недооцінив рівень зчеплення з трасою в третьому повороті. Хочу вибачитися перед командою, тепер її чекає багато роботи. Урок засвоєно», - зазначив Алонсо.

Іспанець Фернандо Алонсо виступає в Формулі-1 з 2001 року. Наразі 37-річний Алонсо двічі воборював чемпіонський титул – 2005 та 2006 років.