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    Після матчу українського чемпіонату з футболу безпосередньо на полі побили суддю (відео)

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    До роздягальні суддівська бригада дісталася з великими труднощами - Після матчу українського чемпіонату з футболу безпосередньо на полі побили суддю (відео)
    До роздягальні суддівська бригада дісталася з великими труднощами
    UA-Футбол

    Тепер на вінницьку «Ниву» очікують серйозні санкції

    Перенесений матч другої ліги між вінницькою «Нивою» та житомирським «Поліссям» завершився ґрандіозною бійкою.

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    Після фінального свистка на поле вибігли прихильники вінничан у складі мінімум шести осіб і всі разом почали бити головного арбітра зустрічі Дениса Рєзнікова. Коли на полі з'явилися поліцейські, сутички розпочалися уже з ними.

    Вже після того, як конфлікт начебто вщух, у бік підтрибунних приміщень вирушила ще одна група вболівальників, а також поліцейські. Рефері вдалося пробитися до роздягальні лише через поліцейський кордон.

    Матч «Нива» - «Полісся» завершився перемогою гостей 2:1 з вирішальним голом на 90+2 хвилині. Найбільші претензії до арбітра у глядачів були через пенальті, який був призначений у ворота вінничан на 53-й хвилині. Після матчу керівництво «Ниви» звинуватило арбітра в упередженості.

     Читайте також: Побоїще на 1/2 Кубка України: «Поліцейські вдерлися на сектор, пустили перцевий газ і колотили всіх без розбору»
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