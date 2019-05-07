Джадд Трамп вперше виграв чемпіонат світу зі снукеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джадд Трамп Фото: Getty Images

29-річний англієць у фіналі здолав титулованого ветерана із Шотландії Джона Хіггінса

Британський снукерист Джадд Трамп домігся найбільшого успіху в своїй кар'єрі, ставши тріумфатором чемпіонату світу-2019. У фіналі головної події року в світі снукера 29-річний англієць здолав титулованого ветерана Джона Хіггінса з рахунком 18-9 і взяв реванш за фінал чемпіонату світу-2011.

Перша сесія пройшла в рівній боротьбі: фіналісти взяли по чотири фрейми. На старті наступної сесії Хіггінс зробив 125-очкову серію, але Трамп взяв вісім фреймів поспіль (12-5).

На старті третьої сесії Хіггінс так і не зміг наблизитися до Джадда. У вирішальній четвертій сесії Джадду потрібно було взяти всього два фрейми, і він упорався із цим завданням доволі швидко.

До цього Чемпіонату світу фінал ЧС-2011 залишався кращим результатом Джадда. Трамп ще по два рази програвав в півфіналах і чвертьфіналах. Перемога над Трампом в 2011-му принесла Хиггинсу четвертий, але останній титул чемпіона світу.

Варто зазначити, що Джон дійшов до фіналу ЧС третій рік поспіль і знову програв.

Джерело: Сегодня