  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Джадд Трамп вперше виграв чемпіонат світу зі снукеру

    • Розсилка
    <figcaption>Джадд Трамп</figcaption> - Джадд Трамп вперше виграв чемпіонат світу зі снукеру
    Джадд Трамп
    Фото: Getty Images

    29-річний англієць у фіналі здолав титулованого ветерана із Шотландії Джона Хіггінса

    Британський снукерист Джадд Трамп домігся найбільшого успіху в своїй кар'єрі, ставши тріумфатором чемпіонату світу-2019. У фіналі головної події року в світі снукера 29-річний англієць здолав титулованого ветерана Джона Хіггінса з рахунком 18-9 і взяв реванш за фінал чемпіонату світу-2011.

    Перша сесія пройшла в рівній боротьбі: фіналісти взяли по чотири фрейми. На старті наступної сесії Хіггінс зробив 125-очкову серію, але Трамп взяв вісім фреймів поспіль (12-5).

    На старті третьої сесії Хіггінс так і не зміг наблизитися до Джадда. У вирішальній четвертій сесії Джадду потрібно було взяти всього два фрейми, і він упорався із цим завданням доволі швидко.

    До цього Чемпіонату світу фінал ЧС-2011 залишався кращим результатом Джадда. Трамп ще по два рази програвав в півфіналах і чвертьфіналах. Перемога над Трампом в 2011-му принесла Хиггинсу четвертий, але останній титул чемпіона світу.

    Варто зазначити, що Джон дійшов до фіналу ЧС третій рік поспіль і знову програв.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    чемпіонат світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ