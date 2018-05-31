Джерело: футболісти «Динамо» офіційно отримують менше 1 тисячі доларів на місяць

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Можна тільки дивуватися офіційним зарплатам гравців київського клубу, які насправді отримують набагато більше

Гравці київського «Динамо» отримують доволі низьку офіційну зарплату у команді.

Про це стало відомо із зарплатної відомості столичного клубу.

Згідно документу, найбільш оплачуваними гравцями столичного клубу станом на січень 2018 року були Олег Гусєв, Денис Гармаш і Євген Хачеріді. Їхня зарплата складала 20 тисяч 204 гривні.

За неофіційною інформацією, в останній рік зарплата Гусєва у київській команді була на рівні 50 тисяч доларів на місяць.

Нинішній капітан «Динамо» Віктор Циганков отримує у команді трохи більше 19 тисяч гривень на місяць. Сергій Сидорчук має зарплату дещо більшу, ніж 20 тисяч гривень на місяць.

За інформацією джерел, у того ж Сидорчука зарплата «у конверті» на рівні 1 млн євро на рік. Тобто, більше 80 тисяч євро на місяць.

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич, згідно відомості, за свою роботу отримує грошову нагороду у 18 тисяч гривень на місяць. А найбільше серед тренерського штабу отримує зарплату тренер воротарів Михайло Михайлов, у якого більше 22 тисяч на місяць.

Серед легіонерів найбільшу зарплату має Дьйомерсі Мбокані у розмірі 20 191 гривні на місяць. В інших закордонних гравців «Динамо» від 13 до 19 тисяч гривень на місяць.

Серед керівників «Динамо» найбагатшим за зарплатою є президент Ігор Суркіс, у якого 40 тисяч гривень на місяць заробітку.

Спортивний директор «Динамо» Олексій Михайличенко заробляє лише 10 тисяч гривень. А генеральний директор клубу Реваз Чохонелідзе, який свого часу працював в італійському «Мілані», отримує і того менше – 9 тисяч гривень на місяць.

Джерело: Українська правда