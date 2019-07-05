Дзюдоїстка Антикало виборола першу медаль України на Універсіаді
Ганна Антикало
Миколаївський спорт
Українка здобула бронзову нагороду в ваговій категорії до 70 кг
Дзюдоїстка Ганна Антикало виборола першу нагороду для України на Універсіаді, що відбувається в італійському Неаполі.
Наша спортсменка здобула бронзову медаль в ваговій категорії до 70 кг.
У півфіналі Антикало поступилася росіянці Мадіні Таймазовій.
Наразі це єдина медаль України в Неаполі. Наша команда посідає 16-ту сходинку в загальному заліку.