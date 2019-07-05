Дзюдоїстка Антикало виборола першу медаль України на Універсіаді



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Ганна Антикало Миколаївський спорт

Українка здобула бронзову нагороду в ваговій категорії до 70 кг

Дзюдоїстка Ганна Антикало виборола першу нагороду для України на Універсіаді, що відбувається в італійському Неаполі.

Наша спортсменка здобула бронзову медаль в ваговій категорії до 70 кг.

У півфіналі Антикало поступилася росіянці Мадіні Таймазовій.

Наразі це єдина медаль України в Неаполі. Наша команда посідає 16-ту сходинку в загальному заліку.