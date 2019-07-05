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    Дзюдоїстка Антикало виборола першу медаль України на Універсіаді

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    Ганна Антикало - Дзюдоїстка Антикало виборола першу медаль України на Універсіаді
    Ганна Антикало
    Миколаївський спорт

    Українка здобула бронзову нагороду в ваговій категорії до 70 кг

    Дзюдоїстка Ганна Антикало виборола першу нагороду для України на Універсіаді, що відбувається в італійському Неаполі.

    Наша спортсменка здобула бронзову медаль в ваговій категорії до 70 кг.

    У півфіналі Антикало поступилася росіянці Мадіні Таймазовій.

    Наразі це єдина медаль України в Неаполі. Наша команда посідає 16-ту сходинку в загальному заліку.

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