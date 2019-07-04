Сотні активістів зібралися, щоб вигнати хамовитого очільника федерації (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Жданов поки підтримує протестувальників лише морально Главком

Хвиля, яку підняла велосипедистка Ганна Соловей, стає все могутнішою

Кілька сотень велолюбителів, прихильників таланту чемпіонки Європейських ігор у перегонах на треку Ганни Соловей і просто небайдужих громадян зібралися сьогодні, 4 липня, під стінами Міністерства молоді і спорту в Києві. З головною вимогою - відправили у відставку президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка. Причиною стала хамська поведінка чиновника у ставленні до спортсменки під час перепалки у «Фейсбуку».

Протестувальників у стінах Мінмолодьспорту прийняв міністр Ігор Жданов. Йому виставили список вимог із п'яти основних пунктів:

1) розірвати договір про співпрацю між Міністерством молоді і спорту та ГО «Федерація велосипедного спорту України», через невиконання ФВСУ своїх обов'язків

2) позбавити ФВСУ статусу національної;

3) публічне вибачення ФВСУ перед Ганною Соловей;

4) негайна відставка Башенка О.Б. з поста президента ФВСУ;

5) скликання позачергової конференції ФВСУ.

Пан Жданов запевнив, що він на боці протестувальників і самої Ганни, але задовольнити вимог не може, бо це буде втручанням держави у справи спортивної федерації і зарожує дискваліфікацією національних команд з усіх змагань. Мініср порадив оскаржити розширення Башенком своїх повноважень через суд і домагатися скликання позачергового виборного конгресу.

Один з ініціаторів акції, організатор популярних аматорських велоперегонів «Київська сотка» Сергій Харчук у відповідь заявив, що не вірить, що представники регіональних осередків, які продавали свої голоси за 20-30 тисяч гривень раніше, здатні поступити по-іншому. Втім, відповідні спроби начебто робитимуться.

Підтримати Ганну Соловей прийшли активісти організації «С14». «Поки що з членства федерації дії Башенка засудила лише одна людина, - пише один з лідерів руху Сергій Мазур. - Будемо говорити з іншими. Пояснювати, що честь і справедливість дорожче за 20-30 тисяч гривень. А далі позачергові збори, вибори і новий голова. Башенко точно більше не буде вирішувати долі українських чемпіонів».

Саму Ганну найбільше обурило, що слова підтримки вона почула тільки від партнерок за збірною. А ось судді й офіційні особи Федерації велоспорту мовчать. З 11-ти членів президії ФВСУ на боці протестувальників лише відомий у недалекому минулому професійний велогонщик Андрій Гривко. Андрія серед присутніх не було, але він залишив красномовне повідомлення в «Фейсбуку»: «Хочу проінформувати громадськість, що вже доручив генеральному директору ФВСУ Солнцеву у якомога коротші терміни зібрати президію ФВСУ для вирішення цього питання».

Пізніше від імені Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України підтримала спортсменку у власних соцмереж чемпіонка світу-2011 у потрійному стрибку Ольга Саладуха. «Весь світ спорту існує заради та задля спортсменів, - написала вона. - Ми готові завжди підтримувати її. Пишаємось перемогою Ганни, як і інших наших медалістів Європейських ігор в Мінську. Вітаємо команду з успіхом!»