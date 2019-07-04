Сотні активістів зібралися, щоб вигнати хамовитого очільника федерації (фото)
Хвиля, яку підняла велосипедистка Ганна Соловей, стає все могутнішою
Кілька сотень велолюбителів, прихильників таланту чемпіонки Європейських ігор у перегонах на треку Ганни Соловей і просто небайдужих громадян зібралися сьогодні, 4 липня, під стінами Міністерства молоді і спорту в Києві. З головною вимогою - відправили у відставку президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка. Причиною стала хамська поведінка чиновника у ставленні до спортсменки під час перепалки у «Фейсбуку».
Протестувальників у стінах Мінмолодьспорту прийняв міністр Ігор Жданов. Йому виставили список вимог із п'яти основних пунктів:
1) розірвати договір про співпрацю між Міністерством молоді і спорту та ГО «Федерація велосипедного спорту України», через невиконання ФВСУ своїх обов'язків
2) позбавити ФВСУ статусу національної;
3) публічне вибачення ФВСУ перед Ганною Соловей;
4) негайна відставка Башенка О.Б. з поста президента ФВСУ;
5) скликання позачергової конференції ФВСУ.
Пан Жданов запевнив, що він на боці протестувальників і самої Ганни, але задовольнити вимог не може, бо це буде втручанням держави у справи спортивної федерації і зарожує дискваліфікацією національних команд з усіх змагань. Мініср порадив оскаржити розширення Башенком своїх повноважень через суд і домагатися скликання позачергового виборного конгресу.
Один з ініціаторів акції, організатор популярних аматорських велоперегонів «Київська сотка» Сергій Харчук у відповідь заявив, що не вірить, що представники регіональних осередків, які продавали свої голоси за 20-30 тисяч гривень раніше, здатні поступити по-іншому. Втім, відповідні спроби начебто робитимуться.
Підтримати Ганну Соловей прийшли активісти організації «С14». «Поки що з членства федерації дії Башенка засудила лише одна людина, - пише один з лідерів руху Сергій Мазур. - Будемо говорити з іншими. Пояснювати, що честь і справедливість дорожче за 20-30 тисяч гривень. А далі позачергові збори, вибори і новий голова. Башенко точно більше не буде вирішувати долі українських чемпіонів».
Саму Ганну найбільше обурило, що слова підтримки вона почула тільки від партнерок за збірною. А ось судді й офіційні особи Федерації велоспорту мовчать. З 11-ти членів президії ФВСУ на боці протестувальників лише відомий у недалекому минулому професійний велогонщик Андрій Гривко. Андрія серед присутніх не було, але він залишив красномовне повідомлення в «Фейсбуку»: «Хочу проінформувати громадськість, що вже доручив генеральному директору ФВСУ Солнцеву у якомога коротші терміни зібрати президію ФВСУ для вирішення цього питання».
Пізніше від імені Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України підтримала спортсменку у власних соцмереж чемпіонка світу-2011 у потрійному стрибку Ольга Саладуха. «Весь світ спорту існує заради та задля спортсменів, - написала вона. - Ми готові завжди підтримувати її. Пишаємось перемогою Ганни, як і інших наших медалістів Європейських ігор в Мінську. Вітаємо команду з успіхом!»