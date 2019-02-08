Екс-чемпіон з боксу і кікбоксингу побив школяра за те, що кинув у його авто сніжкою (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боксер Віктор Сидоренко нагадав про себе далеко не в ринзі Київ Оперативний

За останній час це вже друга побутова пригода за участю професійних бійців

Днями у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як чоловік, вийшовши з салону власної автівки, жорстоко б'є 15-річного школяра. За те, що той мав необережність кинути в його машину сніжкою.

За інформацією «Києва оперативного», борець з дітьми виявився боксером. Звуть його Віктор Сидоренко. Він - чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією UBA, чемпіон світу з кікбоксингу, призер світу з муай-тай. Провів на проф-ринзі 14 боїв, з них 11 перемог достроково (2003-2008 роки). Тренер боксерів професіоналів в Elite Boxing Promotions, тренер боксерів любителів. Очолює власну школу боксу, професійний боксер з спортивним минулим, яке тягнеться з часів СССР.

Сидоренко зараз має свою школу боксу і займається тренерською діяльністю.

Нагадуємо, що на початку року стався інший інцидент за участю професійного боксера, але мав він трагічні наслідки. Боєць Петро Очеретяний ударом у голову вбив військовослужбовця Управління державної охорони України Василя Хмелюка.