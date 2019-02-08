  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-чемпіон з боксу і кікбоксингу побив школяра за те, що кинув у його авто сніжкою (відео)

    • Розсилка
    Боксер Віктор Сидоренко нагадав про себе далеко не в ринзі - Екс-чемпіон з боксу і кікбоксингу побив школяра за те, що кинув у його авто сніжкою (відео)
    Боксер Віктор Сидоренко нагадав про себе далеко не в ринзі
    Київ Оперативний

    За останній час це вже друга побутова пригода за участю професійних бійців

    Днями у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як чоловік, вийшовши з салону власної автівки, жорстоко б'є 15-річного школяра. За те, що той мав необережність кинути в його машину сніжкою.

    За інформацією «Києва оперативного», борець з дітьми виявився боксером. Звуть його Віктор Сидоренко. Він - чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією UBA, чемпіон світу з кікбоксингу, призер світу з муай-тай. Провів на проф-ринзі 14 боїв, з них 11 перемог достроково (2003-2008 роки). Тренер боксерів професіоналів в Elite Boxing Promotions, тренер боксерів любителів. Очолює власну школу боксу, професійний боксер з спортивним минулим, яке тягнеться з часів СССР.

    Сидоренко зараз має свою школу боксу і займається тренерською діяльністю.

    Нагадуємо, що на початку року стався інший інцидент за участю професійного боксера, але мав він трагічні наслідки. Боєць Петро Очеретяний ударом у голову вбив військовослужбовця Управління державної охорони України Василя Хмелюка.

     Читайте також: Суд знову арештував боксера, підозрюваного у вбивстві співробітника УДО
    Читайте також
    кримінал бокс тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ