Екс-футболіст «Барселони», якого жахав расизм в Україні, вдягнув форму київського «Динамо»



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Яя Туре повернувся в Україну, щоб передати свій досвід Dynamomania

Яя Туре приїхав до Києва

Знаменитий івуарійський футболіст Яя Туре сьогодні одягнув динамівську форму, щоб дати майстер-клас вихованцям клубної академії киян.

Нагадаємо, що в нещодавньому інтерв'ю англійському виданню Mirror Туре, пригадуючи часи своїх виступів за донецький «Металург», жалівся на расизм у Україні: «Я почувався приниженим і дуже злим. Мавпячі уханя були найгіршими. Я повинен був до цього звикати, намагатися грати в футбол, поки вболівальники кричать «Чорне л****! Вали назад!». Таке відбувалося в кожному матчі. Іноді це робили вболівальники мого ж клубу».

Після України Туре виступав у чемпіонаті Греції і став чемпіоном країни-2005/2006 у складі «Олімпіакоса». Та найбільших успіхів Яя досяг, виступаючи за іспанську «Барселону», з якою виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу і два чемпіонати Іспанії. Після того Туре грав за англійський «Манчестер Сіті», з яким тричі ставав чемпіоном Англії.

Також Яя виграв у 2015 році Кубок африканських націй зі збірною Кот-д’Івуару.