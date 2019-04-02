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    Яя Туре - про расизм в Україні: почувався приниженим і дуже злим

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    Яя Туре - про расизм в Україні: почувався приниженим і дуже злим
    Фото: Stu Forster/Getty Images

    Футболіст каже, що його принижували в кожному матчі

    Колишній півзахисник «Манчестер Сіті» та «Барселони» Яя Туре згадав про випадки расизму під час виступу за донецький «Металург».

    «Я почувався приниженим і дуже злим. Мавпячі уханя були найгіршими. Я повинен був до цього звикати, намагатися грати в футбол, поки вболівальники кричать «Чорне л****! Вали назад!». Таке відбувалося в кожному матчі. Іноді це робили вболівальники мого ж клубу.

    Пам'ятаю, як дзвонив батькові і говорив: «Вони зображували мавп прямо переді мною. Батьку, мені дуже погано!». А він говорив повертатися на поле і грати. Він не бажав, щоб це впливало на мене, але не знав, як сильно я від цього страждав. Коли це відбувається, незважаючи на підготовленість, таке все одно шокує», - цитує Туре Mirror.
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