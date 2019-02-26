Екс-футболіст «Динамо»: Шанси киян у матчі з «Челсі» нульові



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Колишній футболіст і тренер команди київського «Динамо» Йожеф Сабо впевнений, що кияни не пройдуть «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи.

«У «Динамо» нуль шансів. Не варто наївно мріяти, що ми пройдемо «Челсі» за підсумками двох матчів. Лондонські футболісти влаштують киянам пекло на своєму полі.

Не варто сподіватися на кризу суперника. Вона минула. Ряд футболістів хотів відставки Мауріціо Саррі, тому його сплавляли. Тренер поговорив з лідерами команди і налагодив стосунки. «Челсі» почав показувати змістовний футбол, тому легко пройде нашого віце-чемпіона», - сказав Сабо.

Матчі з «Челсі» відбудуться 7 і 14 березня.

Джерело: Експрес