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    Екс-півзахисник «Динамо» може продовжити кар'єру у Другій лізі

    Алієв близький до переходу в «Полісся»
    Екс-півзахисник «Динамо» Олександр Алієв може продовжити кар'єру у друголіговому клубі «Полісся». Про терміни і деталі контракту поки не повідомляється. «Полісся» йде на 9-му місці в групі А другої ліги. Команду нещодавно очолив Володимир Мазяр. Останнім професійним клубом, в якому грав Алієв, став
    • Сьогодні, 10:44
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    Олександр Алієв
    Олександр Алієв

    Алієв близький до переходу в «Полісся»

    Екс-півзахисник «Динамо» Олександр Алієв може продовжити кар'єру у друголіговому клубі «Полісся».

    Про терміни і деталі контракту поки не повідомляється.

    «Полісся» йде на 9-му місці в групі А другої ліги.

    Команду нещодавно очолив Володимир Мазяр.

    Останнім професійним клубом, в якому грав Алієв, став казахстанський «Тараз».

    В даний момент він виступає за аматорський «Катандзаро».

    Джерело: ua-football.com

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