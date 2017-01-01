Екс-півзахисник «Динамо» може продовжити кар'єру у Другій лізі
- Сьогодні, 10:44
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Олександр Алієв
Алієв близький до переходу в «Полісся»
Екс-півзахисник «Динамо» Олександр Алієв може продовжити кар'єру у друголіговому клубі «Полісся».
Про терміни і деталі контракту поки не повідомляється.
«Полісся» йде на 9-му місці в групі А другої ліги.
Команду нещодавно очолив Володимир Мазяр.
Останнім професійним клубом, в якому грав Алієв, став казахстанський «Тараз».
В даний момент він виступає за аматорський «Катандзаро».
Джерело: ua-football.com