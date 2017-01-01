Екс-півзахисник «Динамо» може продовжити кар'єру у Другій лізі

Алієв близький до переходу в «Полісся»

Екс-півзахисник «Динамо» Олександр Алієв може продовжити кар'єру у друголіговому клубі «Полісся». Про терміни і деталі контракту поки не повідомляється. «Полісся» йде на 9-му місці в групі А другої ліги. Команду нещодавно очолив Володимир Мазяр. Останнім професійним клубом, в якому грав Алієв, став