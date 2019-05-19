Екс-півзахисник «Динамо» вдруге став чемпіоном Австралії



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Мілош Нінкович Fox Sports

Серб Мілош Нінкович виборов титул у складі «Сіднея»

Колишній півзахисник київського «Динамо» Мілош Нінкович виборов титул чемпіона Австралії в складі «Сіднея». У фінальному матчі проти «Перт Глорі» команда серба після нульової нічиєї перемогла в серії пенальті – 4:1.

Нінкович відіграв весь час поєдинку. Для нього це вже друге чемпіонство в Австралії.

За «Динамо» Нінкович виступав з 2004 по 2013 рік. Зіграв 109 матчів, забив 14 м’ячів. Дворазовий чемпіон України та триразовий володар Кубка України.