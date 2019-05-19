Легендарний Зідан погрожує залишити «Реал» через українця



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Тренер мадридців наголошує на праві визначення стартового складу команди

Головний тренер мадридського «Реалу» Зінедін Зідан готовий залишити посаду, якщо не зможе обирати стартовий склад команди.

«Я особисто вирішу, хто стане основним, а хто другим воротарем команди. Якщо я не зможу робити те, що вважаю за потрібне, піду. Є люди, які укладають угоди з гравцями, ми разом це робимо. Але стартовий склад, лава запасних та гравці поза складом команди – це виключно моє рішення», - передає слова Зідана Marca.

Раніше повідомлялося, що у тренера «Реала» Зідана та керівництва мадридського клубу розійшлися думки щодо другого голкіпера основної команди. У клубі на цій позиції бажають бачити українця Андрія Луніна, а Зідан наполягав на кандидатурі свого сина Люки.