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    Екс-тренер «Шахтаря» очолив збірну Молдови

    Федерація футболу Молдови не стала продовжувати контракт з Добровольським
    Колишній помічник головного тренера донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу Олександр Спірідон призначений головним тренером збірної Молдови. Деталі контракту з 57-річним фахівцем, який змінив біля керма команди Ігоря Добровольського, не уточнюються. Як повідомляє видання Moldfootball.com, Федерація футболу Молдови не стала продовжувати
    • Сьогодні, 10:34
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    Олександр Спірідон. Фото: ФК Шахтар
    Олександр Спірідон. Фото: ФК Шахтар

    Федерація футболу Молдови не стала продовжувати контракт з Добровольським

    Колишній помічник головного тренера донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу Олександр Спірідон призначений головним тренером збірної Молдови.

    Деталі контракту з 57-річним фахівцем, який змінив біля керма команди Ігоря Добровольського, не уточнюються.

    Як повідомляє видання Moldfootball.com, Федерація футболу Молдови не стала продовжувати контракт з Добровольським, під керівництвом якого команда набрала два очки у відбірковому циклі чемпіонату світу-2018 і посіла останнє місце в групі.

    Крім «Шахтаря» Спірідон працював в молдавських клубах «Зімбру», «Тилигул», «Ністру», пітерському «Зеніті». Він є автором першого голу в історії національної команди, який був забитий в матчі з командою Грузії в 1991 році.

    Збірна Молдови найближчим часом проведе два товариські матчі в турецькій Анталії - з командами Південної Кореї (27 січня) і Азербайджану (30 січня).

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