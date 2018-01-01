Екс-тренер «Шахтаря» очолив збірну Молдови
- Сьогодні, 10:34
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Федерація футболу Молдови не стала продовжувати контракт з ДобровольськимКолишній помічник головного тренера донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу Олександр Спірідон призначений головним тренером збірної Молдови.
Деталі контракту з 57-річним фахівцем, який змінив біля керма команди Ігоря Добровольського, не уточнюються.
Як повідомляє видання Moldfootball.com, Федерація футболу Молдови не стала продовжувати контракт з Добровольським, під керівництвом якого команда набрала два очки у відбірковому циклі чемпіонату світу-2018 і посіла останнє місце в групі.
Крім «Шахтаря» Спірідон працював в молдавських клубах «Зімбру», «Тилигул», «Ністру», пітерському «Зеніті». Він є автором першого голу в історії національної команди, який був забитий в матчі з командою Грузії в 1991 році.
Збірна Молдови найближчим часом проведе два товариські матчі в турецькій Анталії - з командами Південної Кореї (27 січня) і Азербайджану (30 січня).