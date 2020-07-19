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    Експілот Формули-1 вилікувався від коронавірусу і виграв гонку

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    Піпо Дерані й Феліпе Наср - Експілот Формули-1 вилікувався від коронавірусу і виграв гонку
    Піпо Дерані й Феліпе Наср
    Світлина - INSA photo

    Допуск до змагань Наср отримав за день до змагань

    Колишній пілот Форммули-1 Феліпе Наср вилікувався від коронавірусу і повернувся в гонки чемпіонату IMSA. Спортсмен заразився небезпечним захворюванням на початку липня. Кілька днів тому тести, здані нимм, показали, що хвороба відійшла.

    У підсумку Феліпе був допущений до змагань і повернувся за кермо на етапі в Себрінґу. У парі зі співвітчизником Піпо Дерані він здобув перемогу. При цьому, коли він прийняв машину від Дерані, відстань від переслідувачів становила 12 секунд, до фінішу, коли на трасі працював Наср, вона виросла в три рази і склала 36 секунд.

    Нагадаємо, що Наср у статусі бойового пілота виступав у Формулі-1 в 2015-2016 роках, захищаючи кольори «Заубера». Його найкращим результатом стало п'яте місце на Ґран-прі Австралії в 2015 році.

     Читайте також: Екс-пілот Формули-1 заразився коронавірусом
    Автоспорт Формула-1 коронавірус Феліпе Наср Піпо Дерані
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