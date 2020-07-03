Екс-пілот Формули-1 заразився коронавірусом



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Феліпе Наср пішов на самоізоляцію Фото - F1 News

Феліпе Наср збагнув, що щось не те, приїхавши на змагання в Дайтону

Колишній гонщик Формули-1 бразилець Феліпе Наср змушений пропустити черговий етап американської гоночної серії IMSA в Дайтоні після того, як медичний тест виявив у нього зараження коронавірусом. Місце Насра в складі його команди займе Ґаббі Чавес, повідомляє Sportscar365.

«Я вважав, що робив все, як треба. Я провів місяць у Маямі, тримаючись подалі від усіх, хто пов'язаний з гонками. Вчора я їхав в Дайтону і почувався не дуже добре. Так що перед виходом на трасу і зустріччю з командою або кимось іншим вирішив протестуватися. На жаль, тест показав позитивний результат. Я повертаюся на карантин в Маямі. Сподіваюся, я швидко відновлюся і лікарі дозволять мені повернутися в гонки», - заявив Наср.

27-річний Феліпе Наср провів два сезони у Формулі-1 за команду «Sauber». Протягом 2015-2016 років бразилець взяв участь у 45-ти Ґран-прі і набрав загалом 29 очок.