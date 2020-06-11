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    Експрезидент Світової легкої атлетики: Позитивні допінг-проби росіян приховувалися через гроші

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    Нині Ламін Діак перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції - Експрезидент Світової легкої атлетики: Позитивні допінг-проби росіян приховувалися через гроші
    Нині Ламін Діак перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції
    Фото - The Times

    Нині 86-річний Ламін Діак знаходиться під вартою

    Колишній президент IAAF (нині World Athletics) Ламін Діак пояснив, з якою метою в організації приховували позитивні результати допінг-тестів російських спортсменів. За його словами, це робилося в інтересах фінансового благополуччя організації.

    «Це було зроблено головним чином для фінансового благополуччя IAAF. Необхідно було зберегти фінансове здоров'я організації, і я був готовий піти на цей компроміс», - наводить слова Діака AFP.

    Нагадаємо, Діак з 2009 по 2015 рік очолював IAAF, яка була перейменована в World Athletics в 2019 році. З листопада 2015 року 86-річний сенегалець знаходиться під вартою.

    Раніше також стало відомо, що один з членів оргкомітету Олімпіади в Токіо дарував подарунки Діаку.

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    допінг гроші IAAF легка атлетика корупція Ламін Діак
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