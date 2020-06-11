Експрезидент Світової легкої атлетики: Позитивні допінг-проби росіян приховувалися через гроші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нині Ламін Діак перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції Фото - The Times

Нині 86-річний Ламін Діак знаходиться під вартою

Колишній президент IAAF (нині World Athletics) Ламін Діак пояснив, з якою метою в організації приховували позитивні результати допінг-тестів російських спортсменів. За його словами, це робилося в інтересах фінансового благополуччя організації.

«Це було зроблено головним чином для фінансового благополуччя IAAF. Необхідно було зберегти фінансове здоров'я організації, і я був готовий піти на цей компроміс», - наводить слова Діака AFP.

Нагадаємо, Діак з 2009 по 2015 рік очолював IAAF, яка була перейменована в World Athletics в 2019 році. З листопада 2015 року 86-річний сенегалець знаходиться під вартою.

Раніше також стало відомо, що один з членів оргкомітету Олімпіади в Токіо дарував подарунки Діаку.