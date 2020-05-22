Харлан, Беленюк і спогад про Усика: як українські спортсмени відзначили День вишиванки (фото)



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Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан у незвичному образі Фото - Instagram Ольги Харлан

Своєю увагою свято в соцмережах вшанували чимало наших атлетів

У третій четвер заключного місяця весни, 21 травня, Україна традиційно святкувала День вишиванки. Не залишилися осторонь свята й зіркові вітчизняні спортовці, котрі влаштували у соцмережах своєрідний показ мод у національному одязі.

Зауважимо, що міністр молоді і спорту, олімпійський чемпіон Барселони-1992 з фехтування Вадим Гутцайт разом із працівниками свого Міністерства записав до Дня вишиванки відеокліп. У ньому зокрема фігурує заступниця пана Гутцайта, відома у минулому біатлоністка Ніна Лемеш.

Через відеоролик привітав співвітчизників зі світом також бронзовий призер молодіжних чемпіонатів світу і Європи з вільної боротьби Богдан Грицай.

Нагадаємо, що з 11 травня з дозволу Кабінету міністрів дозволено в умовах карантину з дотриманням відповідних санітарних норм проводити тренування професійним командам.