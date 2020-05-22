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    Харлан, Беленюк і спогад про Усика: як українські спортсмени відзначили День вишиванки (фото)

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    Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан у незвичному образі - Харлан, Беленюк і спогад про Усика: як українські спортсмени відзначили День вишиванки (фото)
    Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан у незвичному образі
    Фото - Instagram Ольги Харлан

    Своєю увагою свято в соцмережах вшанували чимало наших атлетів

    У третій четвер заключного місяця весни, 21 травня, Україна традиційно святкувала День вишиванки. Не залишилися осторонь свята й зіркові вітчизняні спортовці, котрі влаштували у соцмережах своєрідний показ мод у національному одязі.

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    Дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк
    Срібний призер Олімпіади-2012 з вільної боротьби Валерій Андрійцев
    Фото у вишиванках разом із колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком, тренером Сергієм Ватаманюком виставив інший боксер, срібний призер Олімпіади-2012 Денис Беринчик
    Бронзова призерка двох Олімпіад з художньої гімнастики Анна Безсонова
    Чемпіон ІІ Європейських ігор, каратист Станіслав Горуна
    Олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу. восьмиразова чемпіонка Європи, фехтувальниця Ольга Харлан
    Чемпіон світу-2019 серед юніорів зі сноубордингу Михайло Харук разом із батьком
    Вічний чемпіон WBC з боксу, мер Києва Віталій Кличко
    Найсильніший гірськолижник України Іван Ковбаснюк
    Чемпіонка Європи з карате Катерина Крива
    Колишній чемпіон світу з боксу Віктор Постол із сім'єю
    Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова
    Колишній капітан Дніпра, збірної України, нині тренер молодіжної команди України Руслан Ротань із надзвичайним і повноважним послом України в Канаді Андрієм Шевченком
    Чемпіонка світу-2011, бронзова призерка Олімпіади-2012 з потрійного стрибка, легкоатлетка Ольга Саладуха
    Чемпіонка світу-2017 серед юніорів, легкоатлетка Аліна Шух
    Чемпіонка ІІ Європейських ігор, велосипедистка Анна Соловей
    Найсильніший тенісист України Сергій Стаховський
    Одна з найперспективніших українських біатлоністок Лілія Стеблина
    Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна
    Богатир Василь Вірастюк
    Чемпіон Європи-2019, двічі призер чемпіонатів світу з важкої атлетики Дмитро Чумак
    Бронзовий призер чемпіонату світу-2003 з бігу на 1500 м, легкоатлет Іван Гешко з сім'єю
    Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва
    Чемпіонка світу-2014, триразова чемпіонка Європи, чемпіонка ІІ Європейських ігор з боротьби Юлія Ткач
    Фото із соцмереж

    Зауважимо, що міністр молоді і спорту, олімпійський чемпіон Барселони-1992 з фехтування Вадим Гутцайт разом із працівниками свого Міністерства записав до Дня вишиванки відеокліп. У ньому зокрема фігурує заступниця пана Гутцайта, відома у минулому біатлоністка Ніна Лемеш.

    Через відеоролик привітав співвітчизників зі світом також бронзовий призер молодіжних чемпіонатів світу і Європи з вільної боротьби Богдан Грицай.

    Нагадаємо, що з 11 травня з дозволу Кабінету міністрів дозволено в умовах карантину з дотриманням відповідних санітарних норм проводити тренування професійним командам.  

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    Віталій Кличко НОВИНИ ФУТБОЛУ біатлон Сергій Стаховський теніс Ольга Харлан спортивна гімнастика художня гімнастика бокс Еліна Світоліна Ганна Різатдінова Віктор Постол карате Дмитро Чумак легка атлетика Руслан Ротань Фехтування Ганна Соловей велотрек Олександр Усик важка атлетика Денис Беринчик сноуборд гірські лижі Іван Ковбаснюк Катерина Крива Жан Беленюк греко-римська боротьба вільна боротьба Аліна Шух Ольга Саладуха Валерій Андрійцев Богдан Грицай жіноча боротьба Юлія Ткач Станіслав Горуна Михайло Харук Вадим Гутцайт Лілія Подкопаєва Іван Гешко Василь Вірастюк Ніна Лемеш Анна Безсонова Лілія Стеблина
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