Екстра-ліга. «Сокіл» зазнав першої поразки у сезоні, але зберіг лідерство. Матчі 14-го туру

22-24 грудня відбулись поєдинки 14-го туру чемпіонату України серед команд Екстра-ліги

Розпочався тур поєдинком у Рівному. Цей матч запам’ятається, перш за все, головному тренеру «Продексіму» Жоао Карлосу Барбозі, який провів перший офіційний матч у якості керманича «мельників». Але дебют бразильського фахівця міг перетворитись на невдалий. Початок для херсонців був не дуже хорошим. Однак, на 26-й



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Фото ФК «Сокіл»

22-24 грудня відбулись поєдинки 14-го туру чемпіонату України серед команд Екстра-ліги

Розпочався тур поєдинком у Рівному. Цей матч запам’ятається, перш за все, головному тренеру «Продексіму» Жоао Карлосу Барбозі, який провів перший офіційний матч у якості керманича «мельників».

Але дебют бразильського фахівця міг перетворитись на невдалий. Початок для херсонців був не дуже хорошим. Однак, на 26-й хвилині оборонні редути «кардиналів» не витримали, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Щоправда, скоро херсонці знову пропустили. Втім, цей мінімальний переможний результат підопічним Сергія Піддубного втримати не вдалося. Голи Медсона та Фетька перевернули у цьому матчі все. І це дозволило «Продексіму» здобути першу перемогу з новим тренером.

«Кардинал-Рівне» (Рівне) – «Продексім» (Херсон) – 2:3

Голи: Фаренюк (3), Волянюк (30) – Фумаса (26), Медсон (32), Фетько (34)

Після того, як Сергій Журба на 3-й хвилині відкрив рахунок у матчі «ХІТ» - «Епіцентр К Авангард», подумалось, що розгрому одеситам не уникнути. Однак, підопічні Кирила Красія показали, що недарма вони здобули перемогу у матчі з «Енергією».

Однак, як показав хід поєдинку, більш міцнішими були нерви у підопічних Олега Лук’яненка, які здобули дуже важку перемогу над дуже непоступливим суперником.

«ХІТ» (Київ) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса) – 6:4

Голи: Журба (3, 13), Жук (14), Колесников (16), Чепорнюк (18), Тменов (27) – Коваленко (10), Свиридов (14), О. Бондаренко (16), Віт. Радченко (27)

Центральний поєдинок туру мав відбутись у Львові. «Ураган» мав шалену мотивацію. Підопічні Максима Павленка наче і виглядали непогано, і мали можливості для того, щоб змусити Кардаша капітулювати, але ворота «Енергії» залишались на замку.

Натомість, капітан «енергетиків» Андрій Федюк на 12-й хвилині відкрив рахунок, «пробивши» Іваняка. У другому таймі Сімці вдалося зрівняти рахунок. І після того здалося, що інтрига у цьому «енергетичному» дербі піде по новому колу.

Але ці розклади своїм голом «перебив» той же Федюк, який буквально тут же знову вивів «Енергію» вперед. А потім «зелено-білі», як то кажуть, «пішли в кураж».

«Енергія» (Львів) – «Ураган» (Івано-Франківськ) – 5:1

Голи: Федюк (12, 27), Лясковський (30), Струк (37), Радевич (40) – Сімка (27)

В останньому поєдинку туру сталася сенсація. Лідер чемпіонату, хмельницький «Сокіл», поступився у Житомирі «ІнБев/НПУ». Для «соколят» неприємності почались вже на 5-й хвилині. Далі – більше. Вже після екватору першого тайму капітан «пивоварів» знову опинився у центрі уваги, оформивши дубль.

І це вже стало вагомою заявкою підопічних Валерія Директоренка на перемогу. Уже у другому таймі Щербань відіграв один м’яч, чим подарував «Соколу» надію на порятунок. Але цю надію зруйнував своїм голом Шевченко. Фактично цей гол і став переможним.

«ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Сокіл» (Хмельницький) – 3:2

Голи: Дзюба (5 – з 6-метрового, 11), Шевченко (37) – Щербань (32), Мартинюк (39)