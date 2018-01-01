Екстра-ліга з футзалу. «Продексім» несподівано програв в Одесі. Інші матчі 15-го туру

З 28-го по 30-те грудня в Екстра-лізі були зіграні поєдинки 15-го туру

Покровський «Титан» хотів продовжити приємну для себе традицію перемог у Запоріжжі, але зазнав першої поразку у цьому місті, і відразу – такої розгромної, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. «Титан» (Покровське) – «Енергія» (Львів) – 2:7Голи: Єрьомін (2), Боргун (21) –



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Фото МФК «Продексім»

З 28-го по 30-те грудня в Екстра-лізі були зіграні поєдинки 15-го туру

Покровський «Титан» хотів продовжити приємну для себе традицію перемог у Запоріжжі, але зазнав першої поразку у цьому місті, і відразу – такої розгромної, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

«Титан» (Покровське) – «Енергія» (Львів) – 2:7

Голи: Єрьомін (2), Боргун (21) – Струк (7, 36), Кузь (26, 32), Кардаш (37, 38), Федюк (40)

Івано-франківські вболівальники зачекались від «Урагану» і хорошої гри, і позитивного результату. Як «Ураган» і «ХІТ» не старались, але схилити шальки терезів на свою користь їм це не вдалося.

«Ураган» (Івано-Франківськ) – «ХІТ» (Київ) – 1:1

Голи: Журба (21 – автогол) – Корнійчук (24)

«ІнБев/НПУ» продовжив свою переможну ходу. Підопічні Валерія Директоренка взяли реванш у «Кардинала» за поразку в першому колі.

«ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Кардинал-Рівне» (Рівне) – 3:1

Голи: Войток (26), Чеберяк (26), Литвиновський (38) – Басич (29)

У останньому поєдинку 2017 року одеський «Епіцентр К Авангард» приймав чинного чемпіона України, херсонський «Продексім».

Протягом більшої частини першого тайму в обох команд не зовсім виходило створювати щось небезпечне біля чужих воріт. Однак уже після екватору першої 10-хвилинки ситуація на паркеті почала змінюватись. А вже на 16-й хвилині одесити повели у рахунку.

«Продексіму» відіграватися відразу не вдавалось. Логічно, що весь другий тайм у підопічних Жоао Карлоса Барбози пішов на те, щоб спробувати як мінімум зрівняти цифри на табло. І це їм вдалося лише на 35-й хвилині, але «Епіцентр» таки вирвав перемогу на останніх хвилинах.

«Епіцентр К Авангард» (Одеса) – «Продексім» (Херсон) – 2:1

Голи: К. Бондаренко (16), Коваленко (38 – з 6-метрового) – Свірідов (35)