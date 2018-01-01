Екстра-ліга з футзалу. «Сокіл» програв і втратив лідерство, на перше місце піднявся «Титан»

У четвер, 4 січня, у чемпіонаті України серед команд Екстра-ліги було зіграно матчі 16-го туру

Хмельницький «Сокіл» їхав до Львова у якості лідера регулярного чемпіонату. І підопічним Романа Ковальчика було важливо зберегти цей статус, адже на п’ятки наступали «ХІТ» і «Титан». Але вже початок поєдинку проти «Енергії» для «соколят» не задався – на 6-й хвилині вони



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ФК «ХІТ»

У четвер, 4 січня, у чемпіонаті України серед команд Екстра-ліги було зіграно матчі 16-го туру

Хмельницький «Сокіл» їхав до Львова у якості лідера регулярного чемпіонату. І підопічним Романа Ковальчика було важливо зберегти цей статус, адже на п’ятки наступали «ХІТ» і «Титан».

Але вже початок поєдинку проти «Енергії» для «соколят» не задався – на 6-й хвилині вони програвали 0:2. Щоправда, Артур Подлюк відіграв один м’яч, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Надія на позитивний підсумком почала згасати у середині другого тайму. За короткий термін підопічні Валерія Легчанова довели рахунок до розгромного.

«Енергія» (Львів) – «Сокіл» (Хмельницький) – 6:2

Голи: Танський (5), Легендзевич (6, 30), Кузь (34 – з 6-метрового), Радевич (35), Федюк (37) – Подлюк (7), Чех (38)

Для «Урагану» поєдинок у Херсоні мав стати черговим іспитом. Гості наче і непогано почали, однак усі карти їм сплутав гол від Євгена Ланка. Проте на 15-й хвилині прикарпатцям таки вдалося зрівняти рахунок у матчі.

Розв’язка настала на останніх секундах матчу, коли Ланко відважився на сольний прохід, який завершив результативним ударом по воротах Іваняка – 2:1 за 4 секунди до фінальної сирени.

«Продексім» (Херсон) – «Ураган» (Івано-Франківськ) – 2:1

Голи: Ланко (6, 40) – Корсун (15)

«ХІТ» і «Титан» вже знали результат матчу у Львові, де «Сокіл» програв «Енергії». І це означало, і «кабельники», і «титани» будуть робити все для того, щоб скористатися таким новорічним «подарунком» від «соколят» і посісти поточне перше місце.

Перший гол у цьому матчі, який забив Максим Літвінов, мав би означати, що «ХІТ» надалі володітиме ініціативою. Але гості показали характер і чинили гідний опір киянам. Більше того – їм вдалося зрівняти рахунок після класного дальнього удару Боргуна.

Однак, дуже скоро підопічні Олега Лук’яненка знову вийшли вперед завдяки точному удару свого капітана – Ігоря Борсука.

У другому «титанам» вдалося переламати хід гри на свою користь. Спочатку Анатолій Мілінькій зрівняв рахунок, а за кілька хвилин покровці вийшли вперед «завдяки» автоголу Дмитра Медвідя.

Таким чином, «Титан» зміг здобути важку виїзну перемогу й очолив турнірну таблицю.

«ХІТ» (Київ) – «Титан» (Покровське) – 2:3

Голи: Літвінов (8), І. Борсук (17) – Боргун (16), Мілінькій (33), Медвідь (35 – автогол)