Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру у Монреалі



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Еліна Світоліна

Тепер українська тенісистка позмагається за вихід у фінальний поєдинок

Еліна Світоліна продовжує перемагати своїх суперниць на турнірі WTA Premier 5 у канадському Монреалі.

Цього разу у чвертьфіналі їй протистояла 15-та ракетка світу Елізе Мертенс з Бельгії.

Українка невдало розпочала поєдинок і поступалася по ходу першого сету 0:4.

Однак Світоліна зуміла зібратися та зрівнятися за геймами, проте за рахунку 4:4 програла свою подачу. Та це не завадило Еліні взяти наступні три гейми.

Тепер психологічна перевага була на боці українки, та все ж Мертенс чіплялася за кожну свою подачу.

Так тривало до восьмого гейму, коли Світоліна зробила брейк, після чого довела справу до перемоги – 6:3.

У півфіналу українка зустрінеться з американкою Слоун Стівенс (WTA 3).

Coupe Rogers – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

Призовий фонд: $2,820,000

Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 5) – Елізе Мертенс (Бельгія, 14) – 7:5, 6:3

Нагадаємо, Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру WTA у Монреалі.

