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    Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру у Монреалі

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    Еліна Світоліна - Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру у Монреалі
    Еліна Світоліна

    Тепер українська тенісистка позмагається за вихід у фінальний поєдинок

    Еліна Світоліна продовжує перемагати своїх суперниць на турнірі WTA Premier 5 у канадському Монреалі.

    Цього разу у чвертьфіналі їй протистояла 15-та ракетка світу Елізе Мертенс з Бельгії.

    Українка невдало розпочала поєдинок і поступалася по ходу першого сету 0:4.

    Однак Світоліна зуміла зібратися та зрівнятися за геймами, проте за рахунку 4:4 програла свою подачу. Та це не завадило Еліні взяти наступні три гейми.

    Тепер психологічна перевага була на боці українки, та все ж Мертенс чіплялася за кожну свою подачу.

    Так тривало до восьмого гейму, коли Світоліна зробила брейк, після чого довела справу до перемоги – 6:3.

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    Coupe Rogers – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

    Призовий фонд: $2,820,000

    Чвертьфінал

    Еліна Світоліна (Україна, 5) – Елізе Мертенс (Бельгія, 14) – 7:5, 6:3

    Нагадаємо, Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру WTA у Монреалі.

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