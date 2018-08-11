Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру у Монреалі
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Розсилка
Тепер українська тенісистка позмагається за вихід у фінальний поєдинок
Еліна Світоліна продовжує перемагати своїх суперниць на турнірі WTA Premier 5 у канадському Монреалі.
Цього разу у чвертьфіналі їй протистояла 15-та ракетка світу Елізе Мертенс з Бельгії.
Українка невдало розпочала поєдинок і поступалася по ходу першого сету 0:4.
Однак Світоліна зуміла зібратися та зрівнятися за геймами, проте за рахунку 4:4 програла свою подачу. Та це не завадило Еліні взяти наступні три гейми.
Тепер психологічна перевага була на боці українки, та все ж Мертенс чіплялася за кожну свою подачу.
Так тривало до восьмого гейму, коли Світоліна зробила брейк, після чого довела справу до перемоги – 6:3.
У півфіналу українка зустрінеться з американкою Слоун Стівенс (WTA 3).
Coupe Rogers – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада
Призовий фонд: $2,820,000
Чвертьфінал
Еліна Світоліна (Україна, 5) – Елізе Мертенс (Бельгія, 14) – 7:5, 6:3
Нагадаємо, Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру WTA у Монреалі.